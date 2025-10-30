Los campeones que forjaron la historia de la Vuelta EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Desde su primera edición en 2012, la Vuelta Ciclística EL HERALDO se ha convertido en una auténtica prueba de resistencia, estrategia y corazón. Cada campeón ha dejado su huella en la carretera, transformando el asfalto en testigo de hazañas que siguen inspirando a cientos de ciclistas en todo el país. Ser monarca en categoría Élite no es casualidad: aquí los kilómetros se conquistan con alma, sudor, esfuerzo y mucho coraje.

La historia comenzó con Jorge Torres, el pionero que inauguró la gloria en una primera edición disputada en 2012 que reunió a unos 500 ciclistas nacionales e internacionales.

Historial de ganadores

Un año después, el experimentado Armando Orellana se alzó con el título y demostró que el relevo generacional ya estaba en marcha. En 2014, el pedalista Pablo Cruz fue ovacionado tras imponerse con potencia y temple, mientras que el ceibeño Jorge Torres volvió en 2015 para reafirmar su dominio y ganar su segunda corona. El 2016 vio coronarse al velocista guatemalteco Esdras Morales, un ciclista que impuso su ritmo demoledor en cada ascenso y descenso del circuito. Luego, la bandera internacional ondeó en 2017 con el salvadoreño Bryan Mendoza, quien escribió su nombre como campeón extranjero de la competencia. Pero la leyenda de Jorge Torres aún no había terminado: en 2018, el oriundo de La Ceiba completó su trilogía de títulos, convirtiéndose en el primer tricampeón de la Vuelta. Su nombre quedó grabado como sinónimo de constancia y disciplina.

En 2019, la juventud tomó el protagonismo con Luis López, originario de Siguatepeque que sorprendió con su fortaleza y visión de carrera. El pedalero había ganado en categorías menores como Juvenil y Sub 23 y terminó conquistando el trofeo más codiciado.

En la Vuelta EL HERALDO de 2020 y 2021 no hubo ganador, ya que las ediciones se disputaron en formato virtual debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Tres años más tarde y tras el paréntesis por la pandemia, el hambre de competir por parte de los ciclistas se hizo notar, y Luis López volvió a brillar al coronarse nuevamente en 2022, ratificando su lugar entre los grandes.

El año siguiente tuvo como protagonista a Fredd Matute, un corredor que combinó estrategia y explosividad para dominar la categoría Élite masculina.

Vigente campeón

Y en 2024, César Castillo levantó el maillot de campeón con una actuación memorable, llena de velocidad, determinación y frialdad táctica, demostrando que los nuevos nombres también pueden escribir historia.

Trece campeones han escrito esta historia y ahora una nueva página está por abrirse. La Vuelta EL HERALDO es una tradición nacional que une generaciones sobre dos ruedas. Cada uno de ellos llevó al límite su cuerpo y su mente, evidenciando que en esta competencia además de premiar la fuerza, la perseverancia también es pieza fundamental para el éxito.