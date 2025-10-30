Lamine Yamal habría pasado la noche con chica italiana aprovechando gira de Nicki Nicole

  1. Inicio
Lamine Yamal estaría metido en serios con Nicki Nicole luego de que se informara de que dejó Barcelona para ir a verse con otra bella chica

  • 30 de octubre de 2025 a las 14:00
1 de 12

2 de 12

Lamine Yamal estaría en serios problemas y no necesariamente sería por temas de lesiones o falta de gol.
3 de 12

El jugador del Barcelona habría aprovechado el tiempo libre que tuvo de Nicki Nocole para verse con otra chica.

4 de 12

Según los reportes del periodista Jordi Martín, Lamine Yamal se habría encontrado con Anna Gegnoso en Milán.
5 de 12

Gegnoso es modelo e influencer italiana y según lo que reportan, habría pasado la noche durante una reciente visita a Milán del futbolista.
6 de 12

Mientras Nicki Nicole se encontraba en su país natal, Lamine habría aprovechado a verse con Anna.

7 de 12

Anna Gegnoso es nacida en Milán, tiene 20 años y ha desarrollado una carrera como modelo, actriz e influencer.

8 de 12

La bella chica de 20 años de edad supera los 700.000 seguidores en Instagram y alcanza los 800.000 en TikTok.
9 de 12

La relación entre Lamine Yamal y Anna Gegnoso se ha venido mencionando desde antes, en diciembre de 2024 surgieron rumores de un posible romance cuando la modelo viajó a Barcelona junto a amigas.
10 de 12

Según informa el periodista Jordi Martín, Lamine Yamal viajó en un jet privado desde Cataluña hacia Milán, donde se hospedó en el hotel Armani y organizó una fiesta junto a amigos y varias mujeres
11 de 12

Gegnoso, quien, de manera coincidente, publicó en Instagram una imagen desde el mismo hotel.
12 de 12

No es la primera vez que Lamine Yamal realiza algo parecido, anteriormente se mencionaron viajes a Sevilla y Marbella bajo circunstancias similares.
