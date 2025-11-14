Marathón vs Pachuca EN VIVO: hora, canal y las estrellas para el centenario verde

El Marathón, que está celebrando sus 100 años, se prepara para un homenaje ante el Pachuca de la Liga MX.

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Es hoy, es hoy! Este viernes 14 de noviembre, el escenario será el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, con inicio programado a las 7:00 PM.

En cuanto a la boletería, se ha informado que los precios serán: Sol (general) a 200 lempiras; Silla/Preferencia a 500 lempiras; y Palco a 1,000 lempiras. Además, los niños y personas de la tercera edad tendrán un descuento del 50% en Sol y Silla.

Por el lado del Pachuca, llegan con prestigio y tradición. Entre los jugadores estelares que podrían tomar protagonismo están: William Carvalho (mediocentro), Oussama Idrissi (extremo), Kenedy (extremo brasileño), y Jhonder Cádiz (delantero).

Su presencia eleva la expectativa para este amistoso de gala que el Marathón ha organizado como parte de su celebración centenaria.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El verde, por su parte, será reforzado por Mario Berríos, uno de los eternos capitanes que tuvo Marathón en la Liga Nacional de Honduras.

El conjunto verdolaga también tendrá de invitados a Manolo Keosseián, Juan Obelar y Juan Carlos Weber. La transmisión del partido estará a cargo de Deportes TVC.

Todo está preparado para que sea una noche especial: ambiente festivo, shows, juego de altura y, sobre todo, la historia del Marathón celebrada frente a un gran rival.