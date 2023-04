Diego Vázquez viaja este jueves al sorteo de la Copa Oro y confirma amistosos de la selección Honduras

“El torneo de Liga Nacional termina el 28 de mayo, al igual que las ligas internacionales y en ese tiempo se jugarán de dos a tres partidos amistosos. Tenemos tres semanas y media de junio previo de la Copa Oro para tener amistosos y buscaremos rivales”, comentó Luis Brevé.

“Lo más seguro es que jugaremos estos amistosos en el exterior, todavía no se ha definido y después arrancamos jugando la Copa Oro el 24 de junio. Todavía no conocemos la sede porque podría ser que iríamos a jugar a Canadá, porque hasta después del sorteo nos dirán las ciudades donde jugaremos”, siguió Brevé.

La Fenafuth todavía no define a los rivales, pero podría ser de Concacaf, Sudamérica o Asiático. “Podría ser de Concacaf, pero también en Conmebol no hay eliminatorias, también hay dos países en Asia que no tienen actividad. No sabemos todavía donde se jugarán, pero seguro que no serán en estadios donde se jugará la Copa Oro porque Concacaf bloquea estos escenarios”, afirmó Brevé.