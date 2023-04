Ninrod Medina advierte a Tigres: “Motagua tiene un ADN ganador”

Ambiente hostil en el Estadio Universitario

Yo viví aquí en el 99 al 2000, estuve en la filial de Saltillo. Me tocó vivir y sabemos que la afición del norte es la más entregada del país. Para nosotros es una oportunidad bien bonita, hacemos hincapié porque nosotros no tenemos en nuestros estadios ni para finales unas 40 mil personas. En el campo somos 11 contra 11. Más allá que el aficionado esté cerca o lejos no puede robarte la pelota, no te puede acompañar, somos realistas, la afición hará su papel, pero nosotros estamos tranquilos. Este equipo ha jugado finales en la liga local y tres finales en Concacaf, el equipo tiene un ADN ganador.

¿Cómo percibe a Tigres considerando que tiene jugadores de talla internacional?