SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tras la travesía de tres días para llegar a San Pedro Sula y una penosa derrota 1-2 ante Curazao en el estadio Olímpico, el director técnico de la Selección de Honduras, Diego Vázquez, concedió libre este día a los jugadores.

En su discurso después de perder el segundo partido de la Liga de Naciones, Vázquez se excusó que fue debido al no poder llegar a Honduras con el tiempo que establecía el protocolo, por lo que el cansancio se acumuló al punto que se reflejó en la cancha, pues los seleccionados arribaron al país horas antes de este choque.



”Totalmente, pasó por lo físico. No teníamos piernas, no teníamos idea en el medio campo. Un equipo totalmente diferente al que vimos en Curazao, por eso los jugadores que no tuvieron mucha acción fueron los que entraron. Los que entraron también tenían el gasto físico”, explicó.

Ante esto, Vázquez decidió dar día libre a cuerpo técnico y jugadores este martes.

El próximo miércoles se volverán a concentrar para seguir con los entrenamientos.



Entre tanto, la Selección Nacional debe preparar el partido del próximo lunes ante Canadá, que visitará el estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 8:00 de la noche.

La Bicolor se juega mucho en este compromiso, pues tras la derrota ante Curazao ha complicado su clasificación directa a la Copa Oro 2023.

