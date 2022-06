Diego Vázquez se excusa ante ridículo contra Curazao: ‘‘Estamos cansados”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Diego Vázquez habló la noche del lunes en rueda de prensa sobre la dura y penosa derrota que encajó como director técnico de la Selección de Honduras frente a Curazao y que lo deja al borde en la Liga de Naciones.

El argentino reconoce que toda la odisea que vivieron por la mala gestión de la Fenafuth les pasó factura, aunque asegura que los caribeños tienen calidad.



La H perdió 1-2 ante los caribeños, quienes sin mostrar mucho, fueron superiores a los locales que aún no levantan nivel después de probar dos directores técnicos: “Bolillo” Gómez y ahora Vázquez.

‘‘Fue un partido que era muy marcado en la parte física tras haber estado 20 horas en el aeropuerto. Llegamos casi a las 3 de la tarde. Allí se sintió lo físico, por eso hice cinco cambios en el entretiempo. En el segundo tiempo hicimos un poco más, pero no nos alcanzó ante un gran equipo que nos manejó la pelota, muy parecido al partido en Curazao. Con la diferencia de la parte física, que no es algo menor”, se excusó el argentino.

Conferencia:

¿Cómo visualiza el panorama complicado que viene?

‘‘Tenemos para analizar dos partidos que fueron totalmente diferentes. El martes (mañana) empezamos a evaluar lo que viene’’.

Perdimos ante un equipo que no es un grande del área...

“Puede no ser un grande, pero tiene jugadores de mucho nivel. Los partidos contra ellos habían sido parejos. Antes sí te acepto que Curazao no tenía fútbol profesional, pero ahora sí”.

¿Qué decirle al pueblo hondureño?

Te vuelvo a repetir, se vio muy claro la parte física y no competimos en igualdad de condiciones, y eso a este nivel pasa mucha factura. Fue un partido difícil de analizar porque la parte física no es un factor sencillo’’.



¿Pasó por lo físico táctico los cinco cambios al medio campo?

‘‘Totalmente, pasó por lo físico. No teníamos piernas, no teníamos idea en el medio campo. Un equipo totalmente diferente al que vimos en Curazao, por eso los jugadores que no tuvieron mucha acción fueron los que entraron. Los que entraron también tenían el gasto físico. Nosotros jugamos el partido el viernes y el sábado estuvimos más de 10 horas en el aeropuerto y hoy llegamos a las 3 pm. Estamos cansados nosotros (cuerpo técnico), imagínate los jugadores. Y la parte táctica, qué te puedo decir si no entrenamos. Es mucha ventaja, tuvimos ocasiones con Kevin López y Solani Solano, pero sí acepto que Curazao nos manejó la pelota y fue superior’’.

Mayor Núñez fue uno de los jugadores marcados

‘‘Es uno de los jugadores que estaba bien. Después le costó un poquito, quizá cometió alguna falla al final, pero normal, siempre hay que tratar de ayudar y reponerlo, es normal’’.

¿Condiciona tu trabajo todo lo ocurrido previo al partido?

‘‘A este nivel es complicado dar esa ventaja, es mucha. A partir de allí cualquier análisis que puedas hacer cambia, porque no compites en las mismas condiciones’’.

¿La Selección tiene calidad para competir?

‘’Se puede mejorar, pero hay una realidad en nuestro fútbol. Podemos mejorar, pero cuando vos te crees más cuando no es la realidad... si minimizamos a Curazao que tiene jugadores en Inglaterra y Países Bajos... hoy la realidad nuestra es esta, no estamos bien’’.



¿Honduras sigue siendo un gigante dormido?

‘‘Seguimos siendo un fuerte del área, que tenemos que mejorar y transmitir positivismo, cosa que se siente poco. Eso lo tenemos que transmitir nosotros de adentro hacia afuera. Estamos intentando cambiar’’.