Didier Deschamps: "Confirmo que España es la favorita"

EE UU.- Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia, afirmó que, para él, España, su rival de este martes en la primera semifinal del Mundial 2026, "es favorita", tal y como aseguró al principio de la competición. "Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo -ironizó-. Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro en el AT&T de Arlington.

"Puede ser un partido espectacular, por la calidad de los dos, por el nivel ofensivo que tienen", añadió el técnico, que aseguró el seleccionador francés, que afirmó, respecto a las dos semifinales perdidas con anterioridad (Eurocopa y Liga de las Naciones), que "no hay lecciones que aprender, sino una verdad sobre el césped". "Son competiciones distintas. No es el mismo nivel de competición. Somos consecuentes con la calidad que tienen, por eso solo les han marcado un gol, porque es difícil quitarles la pelota. Vamos a ver quién tiene el balón. No es ningún tipo de revancha", añadió. Deschamps no aclaró si mañana podrá contar con el madridista Aurelién Tchouameni, ausente por lesión los dos últimos entrenamientos, y descartó que tenga ningún problema Kylian Mbappé.