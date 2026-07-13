FIFA toma determinación con árbitro del polémico juego entre Argentina y Egipto

La FIFA tomó una determinación el árbitro que pitó el polémico encuentro entre Argentina y Egipto, cotejo que ganaron los campeones del mundo con marcador de 3-2.
François Letexier fue el réferi central en el juego de octavos de final donde Argentina terminó remontando tras un 2-0 abajo, el francés ya no volverá a pitar en la Copa del Mundo.
Y es que la FIFA hizo oficial el listado de árbitros que sigue en el certamen de cara a semifinales, final y tercer lugar, el francés no aparece en el listado.
François Letexier protagonizó una gigante polémica en el Mundial 2026 en el partido de Argentina vs Egipto por los 8vos de final. A criterio de muchos, el árbitro estuvo a favor de los argentinos.
Antes había arbitrado el encuentro de Ecuador vs Costa de Marfil y también estuvo en el Arabia Saudita vs Cabo Verde.
El colegiado francés había llegado a la competición con una importante trayectoria y considerado como uno de los referentes de la nueva generación arbitral.
Todo el plantel de Egipto protestó ante las decisiones arbitrales, considerando que fueron afectados en varias acciones.
A Egipto se le anuló un gol y también pidieron un penal al final del juego, en esa acción se dio el 3-2 de Argentina.
Fue en esta jugada donde Mohamed Salah pidió falta penal y en la contra se dio el gol de la Selección de Argentina.
En tanto, se les anuló un gol por un pizotón a Lisandro Martínez, en la contra marcaron y se anuló la diana.