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FIFA toma determinación con árbitro del polémico juego entre Argentina y Egipto

La FIFA hizo un anunció con los árbitros y el réferi francés recibió una mala noticia tras el Argentina vs Egipto

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 11:12
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La FIFA tomó una determinación el árbitro que pitó el polémico encuentro entre Argentina y Egipto, cotejo que ganaron los campeones del mundo con marcador de 3-2.

Foto: EFE
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François Letexier fue el réferi central en el juego de octavos de final donde Argentina terminó remontando tras un 2-0 abajo, el francés ya no volverá a pitar en la Copa del Mundo.

Foto: Cortesía redes
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Y es que la FIFA hizo oficial el listado de árbitros que sigue en el certamen de cara a semifinales, final y tercer lugar, el francés no aparece en el listado.

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François Letexier protagonizó una gigante polémica en el Mundial 2026 en el partido de Argentina vs Egipto por los 8vos de final. A criterio de muchos, el árbitro estuvo a favor de los argentinos.

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Antes había arbitrado el encuentro de Ecuador vs Costa de Marfil y también estuvo en el Arabia Saudita vs Cabo Verde.

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El colegiado francés había llegado a la competición con una importante trayectoria y considerado como uno de los referentes de la nueva generación arbitral.

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Todo el plantel de Egipto protestó ante las decisiones arbitrales, considerando que fueron afectados en varias acciones.

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A Egipto se le anuló un gol y también pidieron un penal al final del juego, en esa acción se dio el 3-2 de Argentina.

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Fue en esta jugada donde Mohamed Salah pidió falta penal y en la contra se dio el gol de la Selección de Argentina.

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En tanto, se les anuló un gol por un pizotón a Lisandro Martínez, en la contra marcaron y se anuló la diana.

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