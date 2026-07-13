Los cortes de pelo más influyentes del Mundial 2026 ¿Con cuál te identificas?

Más allá de la estrategia sobre el césped, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Norteamérica se ha consolidado como el mayor escaparate de tendencias capilares masculinas de la temporada, inspirando a los aficionados a imitar peinados de estrellas como Haaland, Neymar o Mbappé, pero hay otros más influyendo en los estilos.
La estrecha relación entre la sociología, el rendimiento deportivo y el aspecto físico ha quedado plasmada en el Elithair World Cup Hair Report 2026. Se trata de un minucioso informe que ha recopilado una base de datos con 6.993 peinados y estilos de barba pertenecientes a los jugadores de las quince ediciones de la Copa del Mundo celebradas entre 1970 y 2026.
Quienes buscan combinar sofisticación y una comodidad absoluta durante los meses de calor encuentran en el “french crop” y en el rapado (“buzz cut”) con degradado medio (“mid fade”) sus mejores opciones para el día a día. Mientras que la alternativa del rapado con desvanecimiento medio es la fórmula preferida por figuras de la talla de Kylian Mbappé para garantizar frescura y confort durante el juego, el “french crop” se consolida como una de las propuestas más versátiles para el entorno urbano.
A estas tendencias se suma el denominado “Slickback Burst Fade”, que se distingue por peinar el cabello de la zona superior completamente hacia atrás con un acabado limpio (el clásico efecto “slickback”), combinado con un degradado circular (“burst fade”) que se aplica únicamente en las sienes y laterales, manteniendo intacta la longitud en la parte posterior de la cabeza.El “efecto Haaland” y la vigencia de las melenas en verano.
Aunque las altas temperaturas estivales suelen propiciar los cortes radicales, el cabello largo atraviesa un excelente momento gracias a lo que en el ámbito de la moda se denomina la “política del peinado”, un concepto que analiza la fuerza de la imagen personal en el deporte.De este modo, el delantero noruego Erling Haaland ha convertido su melena rubia de estética vikinga en un rasgo de identidad. Para compaginar las exigencias de la alta competición con el clima cálido, suele optar por el recogido masculino o “man bun”.
El “Curly Flow” de Richard Ríos y la practicidad del “Sabo 16”.La influencia de los terrenos de juego en la estética actual traspasa las fronteras europeas. Desde Sudamérica llega la inspiración de la mano de figuras como el centrocampista colombiano Richard Ríos, cuyo estilo se ha convertido en el espejo donde se miran quienes poseen cabellos rizados u ondulados.
En definitiva, la Copa del Mundo de 2026 está dejando claro que los futbolistas trascienden lo estrictamente deportivo para ejercer como auténticos referentes de la moda y el cuidado personal en todo el planeta. Un ejemplo representativo de esta fusión es el extremo español Marc Cucurella.
El español Marc Cucurella, cuyo característico cabello rizado se ha convertido en una de las firmas visuales más reconocibles del fútbol contemporáneo.
El futbolista ha llegado al punto de sugerir que se sometería a un cambio estético radical si su selección lograra alzarse con el trofeo mundial.
Esa misma audacia define a la estrella brasileña Neymar Jr., quien esta temporada ha llamado la atención con un “taper fade” texturizado, coronado por rizos en un llamativo tono rubio metalizado.
La barba también es protagonista de este Mundial. En la imagen, el egipcio Salah, uno de los barbudos más reconocibles del fútbol actual.
El “Curly Flow”, un estilo con volumen, actual y de gran personalidad que define los rasgos faciales manteniendo el rizo controlado, hidratado y con estructura. El éxito de esta propuesta ha impulsado la popularidad de las permanentes masculinas modernas entre aquellos hombres de cabello liso que desean imitar las ondas marcadas de su referente deportivo.
El peinado de un futbolista ha dejado de ser un simple detalle estético para transformarse en un sello de identidad. Y, para el público de la calle, adoptar estos estilos durante la temporada de verano es una manera de empaparse con la emoción del gran torneo y de reflejar la seguridad y el carisma de sus figuras preferidas.