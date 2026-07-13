Los cortes de pelo más influyentes del Mundial 2026 ¿Con cuál te identificas?

Quienes buscan combinar sofisticación y una comodidad absoluta durante los meses de calor encuentran en el “french crop” y en el rapado (“buzz cut”) con degradado medio (“mid fade”) sus mejores opciones para el día a día. Mientras que la alternativa del rapado con desvanecimiento medio es la fórmula preferida por figuras de la talla de Kylian Mbappé para garantizar frescura y confort durante el juego, el “french crop” se consolida como una de las propuestas más versátiles para el entorno urbano.