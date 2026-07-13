¡19 años! El ascenso meteórico de Lamine Yamal, una corta carrera repleta de récords

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, conocido simplemente como Yamal, cumple este 13 de julio los 19 años de edad y a su corta carrera ya presume algunos récords que difícilmente serán superados por las nuevas generaciones.
Con su debut a los 15 años y 290 días, Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven del FC Barcelona en disputar un partido de la Liga Española, además del asistidor y goleador más precoz en la historia del club.
El Clásico contra Real Madrid es uno de los partidos más importantes para la carrera de cualquier futbolista y Lamine Yamal, a sus 16 años y 105 días, es el jugador más joven en disputarlo y anotar un gol.
Su temporada 2024-2025 con el FC Barcelona lo catapultaron a ocupar el segundo lugar en un ranking del Balón de Oro por detrás de Dembélé y hasta que cumpla los 21 años, mantendrá vivas sus opciones de ser el jugador más joven en levantar el premio.
España y la Eurocopa de 2024 fueron el torneo consagratorio de Lamine Yamal, convirtiéndose en el jugador, asistidor y goleador más joven en la historia de la competición.
La estrella del Barcelona superó cada una de las rondas hasta levantar el título, consolidándose como el único jugador en anotar o asistir en Cuartos de final, Semifinales y Final de una Eurocopa.
Sumado a su nombramiento como el Jugador Joven del torneo, reconociendo su destacada actuación a una edad tan temprana (17 años).
En la Champions League, Yamal presume sus marcas del futbolista más joven en jugar 20 partidos, anotar al menos un tanto en Semifinales y sumar más de 14 participaciones de gol en la competencia.
Y en el Mundial 2026, Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en anotar para España con 18 años y 343 días contra Arabia Saudita.
¿Podrá Lamine Yamal convertirse en el cuarto futbolista más joven en ganar un Mundial para su país?