Jugador de Francia envía dardo a Lamine Yamal y le recuerda "mantener humildad"

El futbolista señaló que “no” ha escuchado lo que dijo Lamine Yamal tras el triunfo por 2-1 ante Bélgica -manifestó que si alguien tiene que tener miedo a España es Francia porque la ha eliminado en los dos últimos duelos-, pero remarcó: “Hay que mantenerse en esa humildad que tenemos desde el principio y no caer en esa trampa, sobre todo en este momento de la competición”.

EE UU.- Ibrahima Konate , defensa de la selección de Francia , dijo este domingo que no se centran solo en Lamine Yamal , porque España no es sólo el extremo del Barcelona , sino en todo el equipo, y abogó por "mantenerse humildes" antes de la semifinal del próximo martes en Dallas.

“Cada uno puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible y, al final del partido, espero que el resultado sea favorable para nosotros”, añadió.

Destacó, asimismo, que Francia no se centra en un jugador en particular, en referencia a Lamine Yamal, sino en todo el equipo: “Es una selección excepcional, con muchas individualidades. El objetivo no es centrarse solo en un jugador en particular, porque es todo el equipo el que puede hacer daño. No es solo Lamine, es todo el equipo”.

La etapa final de la Copa del Mundo iniciará el martes 14 de julio a la 1:00 p.m., hora de Honduras, con el Francia vs España, encuentro que se disputará en Dallas.

Francia y España solo se han enfrentado una vez en Copa del Mundo y fue en octavos de final de Alemania 2006, victoria en ese momento 3-1 de los galos