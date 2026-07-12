Detienen a médico y a camillero por entregar cuerpo de niño que murió en tiroteo en El Progreso

El Progreso, Yoro.- La Policía Nacional informó este domingo sobre la detención de un médico y un camillero del hospital público de El Progreso, Yoro, por su presunta participación en el delito de encubrimiento, luego de que facilitaran de forma irregular la entrega del cuerpo de un menor de edad que murió durante un hecho violento ocurrido la noche del sábado -11 de julio- en la aldea El Bálsamo. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con Medicina Forense del Ministerio Público, inició las diligencias para esclarecer el caso, en el que además dos personas adultas resultaron heridas.

Las autoridades indicaron que, durante las primeras investigaciones, constataron que el cuerpo de la víctima, un menor de cuatro años, fue retirado del centro asistencial antes de que se practicara el procedimiento legal correspondiente. Ante esa situación, se activaron equipos especializados para localizar el cadáver, preservar la evidencia y garantizar el desarrollo de la investigación conforme a la ley. "Por instrucciones del fiscal de turno del Ministerio Público, fueron capturados un médico y un camillero por haber facilitado presuntamente la entrega irregular del cuerpo del menor", indicaron las autoridades.

Asimismo, la Policía Nacional aseguró documentación hospitalaria relacionada con la atención médica brindada a la víctima y la constancia de defunción, evidencias que serán incorporadas al expediente investigativo. En el marco de las diligencias también fue detenido en flagrancia un ciudadano presuntamente vinculado con el caso. Durante su captura se le decomisó una escopeta, una camioneta y varios aparatos tecnológicos que serán sometidos a análisis periciales para determinar su posible relación con el crimen. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables del hecho violento registrado en la aldea El Bálsamo, municipio de El Progreso.

Población cuestiona acción policial