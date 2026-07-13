Muere árbitro que iba a pitar en el Mundial 2026: la FIFA lo dio de baja por polémica razón

La Federación de Países Bajos informó en sus redes: "Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida".