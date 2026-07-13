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Muere árbitro que iba a pitar en el Mundial 2026: la FIFA lo dio de baja por polémica razón

El árbitro había pitado el fin de semana y de inmediato se abrió una investigación sobre su fallecimiento

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 12:19
Muere árbitro que iba a pitar en el Mundial 2026: la FIFA lo dio de baja por polémica razón
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Robert Dieperink, árbitro que iba a pitar en la Copa del Mundo, falleció de manera misteriosa. Él iba a estar en el Mundial y la FIFA lo dio de baja por una increíble razón.

Foto: Cortesía redes
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La Federación de Países Bajos informó en sus redes: "Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida".

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Él tenía 38 años y hasta el momento se desconocen los motivos de su fallecimiento.

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La FIFA lo había apartado del Mundial 2026 tras ser detenido en abril en una investigación por una presunta agresión sexual a un menor, una causa que posteriormente fue archivada por falta de pruebas.

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El ex oficial del Mundial había sido retirado recientemente del torneo tras un arresto en el Reino Unido, en un caso que luego fue desestimado.

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Pese a que la investigación concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación, la FIFA lo retiró de la lista de árbitros del torneo.

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El sábado había dirigido un partido amistoso y estaba previsto que regresara a la Eredivisie en la próxima temporada.

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Dieperink había sido detenido en Londres por una denuncia vinculada a un presunto abuso sexual contra un menor, en la previa de un partido de Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina.

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La Justicia de Gran Bretaña desestimó la acusación al comprobar que no había elementos que la respaldaran, hoy se ha confirmado su muerte.

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