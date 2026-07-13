Muere árbitro que iba a pitar en el Mundial 2026: la FIFA lo dio de baja por polémica razón

Robert Dieperink, árbitro que iba a pitar en la Copa del Mundo, falleció de manera misteriosa. Él iba a estar en el Mundial y la FIFA lo dio de baja por una increíble razón.
La Federación de Países Bajos informó en sus redes: "Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida".
Él tenía 38 años y hasta el momento se desconocen los motivos de su fallecimiento.
La FIFA lo había apartado del Mundial 2026 tras ser detenido en abril en una investigación por una presunta agresión sexual a un menor, una causa que posteriormente fue archivada por falta de pruebas.
El ex oficial del Mundial había sido retirado recientemente del torneo tras un arresto en el Reino Unido, en un caso que luego fue desestimado.
Pese a que la investigación concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación, la FIFA lo retiró de la lista de árbitros del torneo.
El sábado había dirigido un partido amistoso y estaba previsto que regresara a la Eredivisie en la próxima temporada.
Dieperink había sido detenido en Londres por una denuncia vinculada a un presunto abuso sexual contra un menor, en la previa de un partido de Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina.
La Justicia de Gran Bretaña desestimó la acusación al comprobar que no había elementos que la respaldaran, hoy se ha confirmado su muerte.