Los mejores registros de jugadores y selecciones en este Mundial 2026 hasta Semifinales

El Mundial 2026 entra en su etapa definitiva y antes de arrancar las Semifinales, Sofascore Latinoamérica, página especializada en estadísticas deportivas, compartió los registros más destacados de esta Copa del Mundo hasta el momento.
Lionel Messi lidera la tabla de los jugadores con mejor valoración promedio en sus seis primeros partidos con un 9.18/10, casi un punto por encima de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé que completan el podio.
Kylian Mbappé y Lionel Messi son los máximos goleadores del Mundial 2026 con ocho anotaciones, pero el francés ocupa el primer lugar al sumar una asistencia más que el argentino.
Hablando de asistencias, Michael Olise encabeza la lista en solitario con cinco pases de gol en seis partidos.
Lionel Messi ocupa el primer lugar como el futbolista con el mayor número de grandes ocasiones creadas para su selección con siete, dos por encima de Olise y tres más que el costamarfileño Yan Diomandé.
Lamine Yamal es el rey de los regates en cada torneo que participa, muy por encima de Vinícius Júnior con 16 y un empate a 15 entre Musiala, Olise y Messi.
Las grandes ocasiones creadas van de la mano con los pases clave, aquellas asistencias que no terminan en gol, siendo Lionel Messi el líder de ese apartado con 22.
Rodri Hernández, Balón de Oro en 2024, encabeza la lista de futbolistas con el mayor número de pases completados con 597, junto a Cubarsí y Laporte (compañeros de la Selección Española) en el Top 3.
En el apartado defensivo, la Paraguay de Gustavo Alfaro lidera el ranking de quites (Andrés Cubas con 23), mientras que en despejes, el suizo Nico Elvedi comanda la estadística con 48.
Upamecano de Francia ocupa el primer lugar con 12 intercepciones y el paraguayo Juan Cáceres supera a Elliot Anderson en duelos ganados con 45.
Finalmente, el guardameta Orlando Gill de Paraguay se despidió del Mundial 2026 como el arquero mejor valorado y con más atajadas realizadas (23) en tan solo cinco partidos.
¿Qué estadística te sorprendió más a cuatro partidos de acabar el Mundial 2026?