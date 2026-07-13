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Los mejores registros de jugadores y selecciones en este Mundial 2026 hasta Semifinales

Goleadores, asistidores, atajadas y regates completados, los registros más sobresalientes del Mundial 2026 antes de dar inicio a las Semifinales

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 11:52
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El Mundial 2026 entra en su etapa definitiva y antes de arrancar las Semifinales, Sofascore Latinoamérica, página especializada en estadísticas deportivas, compartió los registros más destacados de esta Copa del Mundo hasta el momento.

 Fotos: EFE
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Lionel Messi lidera la tabla de los jugadores con mejor valoración promedio en sus seis primeros partidos con un 9.18/10, casi un punto por encima de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé que completan el podio.

 Foto: Cortesía Sofascore Latam
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Kylian Mbappé y Lionel Messi son los máximos goleadores del Mundial 2026 con ocho anotaciones, pero el francés ocupa el primer lugar al sumar una asistencia más que el argentino.

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Hablando de asistencias, Michael Olise encabeza la lista en solitario con cinco pases de gol en seis partidos.

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Lionel Messi ocupa el primer lugar como el futbolista con el mayor número de grandes ocasiones creadas para su selección con siete, dos por encima de Olise y tres más que el costamarfileño Yan Diomandé.

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Lamine Yamal es el rey de los regates en cada torneo que participa, muy por encima de Vinícius Júnior con 16 y un empate a 15 entre Musiala, Olise y Messi.

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Las grandes ocasiones creadas van de la mano con los pases clave, aquellas asistencias que no terminan en gol, siendo Lionel Messi el líder de ese apartado con 22.

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Rodri Hernández, Balón de Oro en 2024, encabeza la lista de futbolistas con el mayor número de pases completados con 597, junto a Cubarsí y Laporte (compañeros de la Selección Española) en el Top 3.

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En el apartado defensivo, la Paraguay de Gustavo Alfaro lidera el ranking de quites (Andrés Cubas con 23), mientras que en despejes, el suizo Nico Elvedi comanda la estadística con 48.

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Upamecano de Francia ocupa el primer lugar con 12 intercepciones y el paraguayo Juan Cáceres supera a Elliot Anderson en duelos ganados con 45.

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Finalmente, el guardameta Orlando Gill de Paraguay se despidió del Mundial 2026 como el arquero mejor valorado y con más atajadas realizadas (23) en tan solo cinco partidos.

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¿Qué estadística te sorprendió más a cuatro partidos de acabar el Mundial 2026?

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