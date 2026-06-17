Cristiano Ronaldo envía mensaje tras ridículo vs Congo: "Esto está lejos de haber acabado"

Houston, EE UU.- La selección de Portugal comenzó este miércoles su camino mundialista con un gris tropiezo contra la de República Democrática de Congo (1-1) en el NRG Stadium de Houston, en el que se derritió tras adelantarse a los seis minutos con Joao Neves.

Yoane Wissa igualó de cabeza al borde del descanso y Congo, en su regreso al Mundial 52 años después de la última vez, tuvo la mejor oportunidad para llevarse el partido en la reanudación, cuando Cedric Bakambu sacudió un poste.

A Portugal, encuadrado en el grupo K junto a Uzbekistán y Colombia, le faltó ritmo y Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial, perdonó sus dos oportunidades de gol, llegadas en la reanudación. Tras el partido, Cristiano dejó un mensaje en sus redes donde reconoció que decepcionaron, pero esto no ha finalizado.

"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", sostuvo.

Valoraciones

En tanto, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró que no trata a Cristiano Ronaldo "por su edad", sino por cómo se siente, y que le dejó en el campo los noventa minutos porque su equipo necesitaba un gol, tras el empate 1-1 de Houston contra Congo en el debut mundialista.