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Cristiano Ronaldo envía mensaje tras ridículo vs Congo: "Esto está lejos de haber acabado"

Portugal y Cristiano Ronaldo empataron 1-1 ante la República Democrática del Congo y Cristiano fue uno de los más criticados

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 15:00
Cristiano Ronaldo envía mensaje tras ridículo vs Congo: Esto está lejos de haber acabado

Cristiano Ronaldo tuvo un discreto partido en su debut ante el Congo.

Foto: EFE

Houston, EE UU.- La selección de Portugal comenzó este miércoles su camino mundialista con un gris tropiezo contra la de República Democrática de Congo (1-1) en el NRG Stadium de Houston, en el que se derritió tras adelantarse a los seis minutos con Joao Neves.

Yoane Wissa igualó de cabeza al borde del descanso y Congo, en su regreso al Mundial 52 años después de la última vez, tuvo la mejor oportunidad para llevarse el partido en la reanudación, cuando Cedric Bakambu sacudió un poste.

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A Portugal, encuadrado en el grupo K junto a Uzbekistán y Colombia, le faltó ritmo y Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial, perdonó sus dos oportunidades de gol, llegadas en la reanudación.

Tras el partido, Cristiano dejó un mensaje en sus redes donde reconoció que decepcionaron, pero esto no ha finalizado.

"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", sostuvo.

Valoraciones

En tanto, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró que no trata a Cristiano Ronaldo "por su edad", sino por cómo se siente, y que le dejó en el campo los noventa minutos porque su equipo necesitaba un gol, tras el empate 1-1 de Houston contra Congo en el debut mundialista.

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"Vamos paso a paso, el próximo partido es en seis días. No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está. En un partido como este, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", dijo Martínez en la rueda de prensa posterior al encuentro del NRG Stadium.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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