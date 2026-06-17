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El 7 de Cristiano Ronaldo invade el Houston Stadium en impresionante marea roja

La pasión de los seguidores lusos se mantuvo intacta pese a las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por una tormenta tropical que afectó la ciudad estadounidense en las horas previas al encuentro.

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 11:12
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Miles de camisetas de Portugal con el número 7 de Cristiano Ronaldo invaden este miércoles la ciudad de Houston, sede del estreno de la selección lusa en el Mundial contra la de República Democrática del Congo, en medio de una tormenta tropical que en las últimas horas causó inundaciones por la zona. Así luce el Houston Stadium.

Foto: Philep Clarke/EL HERALDO.
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No habrá problemas de lluvia ni viento en el NRG Stadium, un estadio que tiene techo y aire acondicionado que albergará los dos primeros partidos de Portugal en esta Copa del Mundo, ante Congo y Uzbekistán.

Foto: Philep Clarke/EL HERALDO.
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Pasear por los aledaños del NRG Stadium fue como revivir la carrera de Cristiano, que hoy inicia su disputa en el sexto Mundial al frente de Portugal.
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Se dejan ver miles de aficionados, portugueses y de otros países, con varias camisetas de Cristiano, del Manchester United al Real Madrid, del Juventus a la selección.

 Foto: Philep Clarke/EL HERALDO.
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Domina el número 7, pero también hay hinchas que acudieron al estadio con elásticas de Cristiano con el número 17, el que llevaba con Portugal al principio de su carrera.

 Foto: Philep Clarke/EL HERALDO.
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Dentro del NRG Stadium, un aficionado que viajó de India luce una pancarta con el mensaje: "Cristiano, me enseñaste lo que es la 'garra'".

 Foto: Philep Clarke/EL HERALDO.
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"Cristiano es una vez más un ejemplo y una referencia para el grupo, para jóvenes, niños y niñas que empiezan a seguir su ejemplo. Es una maravilla. A nivel interno parece que es su último Mundial", dijo el seleccionador Roberto Martínez en la rueda de prensa de la víspera.

 Foto: Philep Clarke/EL HERALDO.
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"A nivel de intensidad, de fuerza emotiva, de estar preparado, y dentro de la selección es un jugador vital. Es un jugador de área, el que abre espacios, es un futbolista cuyos números reflejan la importancia que tiene", añadió.

 Foto: Philep Clarke/EL HERALDO.
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CR7, de 41 años, está de titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez junto al último fichaje del Real Madrid, Bernardo Silva.

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Ni la lluvia ni viento detuvo a esta familia cuando se dirigían al NRG Stadium, estadio donde Portugal debuta contra República Democrática del Congo.

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Aunque la gran mayoría del NRG Stadium está a favor de Portugal, en las gradas también hay cientos de aficionados congoleños que pudieron desplazarse a Estados Unidos pese a las restricciones vigentes tras los casos de Ébola registrados en el país.

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Aficionados de Portugal cargan una manta durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y República Democrática del Congo este miércoles, en el Estadio Houston (Texas).

Foto: EFE.
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