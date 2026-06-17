Mundial 2026: Bronca de Cristiano Ronaldo y penosa actuación; Congo hace historia y Portugal sufre

Portugal de Cristiano Ronaldo empató 1-1 ante República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Las postales que dejó el partido.
Las hermosas portuguésas se robaron las miradas en el Estadio NRG de Houston.
Este fue el 11 titular de Portugal en el partido: Diogo Costa, João Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Méndes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernándes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
Así salió RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Yoane Wissa, Moutoussamy, Sadiki, Mukau, Bongonda; Bakambu
Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador de campo más longevo en disputar un partido de una Copa del Mundo, con 41 años y 132 días.
Cristiano Ronaldo disputó su sexto Mundial. Desde Alemania 2006 hasta la actualidad, han transcurrido dos décadas viendo a CR7 en la máxima cita del fútbol.
Uno de los instantes más emotivos del Mundial tuvo lugar antes del estreno de Portugal frente a la República Democrática del Congo cuando la imagen de Diogo Jota apareció en las pantallas del estadio.
sus padres, Joaquim e Isabel Silva, rompieron en llanto. En medio de una ovación multitudinaria y con miles de aficionados de pie, ambos se abrazaron en una escena que conmovió a todos.
En el arranque del partido todo parecía color de rosas para Portugal.
Mide 1.74 metros y juega como mediocampista, pero aparece en el área rival y cabecea como un delantero de primer nivel. Joao Neves anotó el primer gol de Portugal en esta Copa del Mundo.
El versátil futbolista del PSG continúa construyendo una trayectoria extraordinaria, ahora también en los Mundiales.
Tras marcar el primer tanto de Portugal en el torneo, Joao Neves dedicó su celebración a Diogo Jota, señalando al cielo en honor al eterno dorsal 21 de la selección portuguesa.
Cristiano Ronaldo se acercó de inmediato para celebrar junto al joven talento portugués.
Polémica: Bernardo Silva tocó el balón y posteriormente impactó con la plancha sobre su adversario, aunque sin excesiva fuerza. Desde Archivo VAR señalaron que, al tratarse de una acción aérea sin intensidad considerable, no era una jugada merecedora de tarjeta roja.
Cristiano consideraba que la acción ni siquiera debía ser sancionada con amarilla, argumentando que era la primera infracción cometida por Bernardo Silva.
Aunque tuvo escasa participación durante la primera mitad, Cristiano Ronaldo dejó una imagen para el recuerdo.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se convirtieron en los primeros jugadores de campo en portar el parche Legacy en una Copa del Mundo. La FIFA creó este reconocimiento para los futbolistas que han participado en cinco o más ediciones del torneo.
La República Democrática del Congo logró el primer gol de su historia en los Mundiales, y lo hizo nada menos que ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Yoane Wissa fue el encargado de firmar ese histórico tanto, anotando con un remate de cabeza.
La expresión de Cristiano Ronaldo reflejaba toda su decepción tras el gol recibido por Portugal ante Congo en la Copa del Mundo.
El astro portugués no podía creer que el conjunto africano hubiera igualado el marcador, especialmente por una desconcentración ocurrida justo antes del descanso.
Mientras tanto, Yoane Wissa y sus compañeros celebraban con bailes y mucha alegría en Houston.
Joao Cancelo vio cómo su espectacular gol de chilena era invalidado por posición adelantada.
Al concluir el encuentro con empate 1-1, la cara de Cristiano Ronaldo evidenciaba el mal sabor de boca que le dejó el partido.
La pobre puntuación de CR7 ante Congo.
La reacción de Shin Fujiyama al encuentro.