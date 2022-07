Conciertos en el estadio “Chochi” Sosa: su principal fuente ingreso, pero parte de su deterioro

No obstante, el reiterado uso del “Chochi” Sosa para actividades extradeportivas ha generado malestar en sectores relacionados al deporte, quienes exigen un mayor compromiso por parte de la ahora Comisión Nacional del Deporte (Condepor) -antes Conapid-, así como de los que arrendan el inmueble, ya que el mismo no es entregado en óptimas condiciones luego de cada presentación artística.

En las últimas semanas, Condepor ha sido duramente cuestionado tras la divulgación de imágenes del deplorable estado en que la empresa organizadora del concierto de Karol G dejó el engramillado del emblemático estadio.

Y es que luego de la presentación de la “Bichota”, el “Chochi” Sosa se asemejaba más a una pista de motocross que a un estadio de béisbol.

Ante esto, la Federación Hondureña de Béisbol Aficionado (Fehba) expresó su inconformidad por lo ocurrido con el césped del “Chochi” Sosa.

«¿Y ahora? Señores que dicen que manejan y que por ley deben de cuidar y mantener los redondos deportivos, ¿dónde están? ¿por qué no publican esto (fotografías del campo dañado) en sus redes sociales? Si no saben o no conocen de administración deportiva, háganse a un lado, no hagan más daño a las instalaciones ni al deporte», cuestionó la Fehba en sus diferentes redes sociales.

Asimismo, el designado presidencial Salvador Nasralla, a través de sus plataformas digitales, recomendó la construcción de un espacio para la realización de este tipo de eventos.

“El problema no es el concierto (de Karol G), necesitamos darle diversión a cierta parte de la sociedad que puede pagar los precios de esos, pero para eso Honduras necesita construir un centro de convenciones que pueda albergar este tipo de eventos”, solicitó el también comentarista deportivo.

Tras múltiples cuestionamientos, las autoridades de Condepor tomaron cartas en el asunto y al día siguiente al desmontaje del escenario, una cuadrilla de 15 empleados iniciaron los trabajos de reparación del campo de juego, el cual hoy en día muestra significativas mejoras en comparación a las condiciones en las que había quedado tras el concierto de la reguetonera.

Lindolfo Sánchez, encargado del mantenimiento del campo de pelota, señaló que esta no es la primera vez que esto ocurre y afirmó que la razón por la cual el inmueble se vio severamente afectado fue debido al ingreso de camiones y la lluvia.

“Daba ganas de llorar ver cómo dejaron el campo, pero lo que pasó fue que adentro del estadio cargaron los camiones, además de eso, en esos días había llovido mucho, y todo eso fue lo que ocasionó que se dañara así el campo”, detalló a EL HERALDO Plus don Lindolfo, quien tiene la ardua tarea de dar el cuidado al césped del recinto.

Ante esto, el director de comunicaciones de la Condepor, Rudy Urbina, afirmó que se están tomando medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

“Una de las medidas que se tomó es que ningún camión vuelva a entrar a la cancha”, adelantó Urbina a El HERALDO.

Asimismo, el vocero de Condepor anunció que el “Chochi” Sosa, así como los demás espacios deportivos dependientes de la entidad estatal antes descrita, serán mejorados.

“Tenemos el compromiso con la población de por primera vez tener este recinto deportivo apto para la práctica de deportes. A lo largo de estos cuatro años se verán una serie de transformaciones que nunca se han visto en la infraestructura deportiva”, expuso el también periodista deportivo.

Recientemente, el presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), Felix Sabio, en compañía del presidente de la Federación Hondureña de Béisbol Aficionado (Fehba), Carlos Cordero, y Nasralla pretendieron dar una conferencia de prensa a las afueras del campo de pelota Héctor “Chochi” Sosa para exigir mayor cuidado en el manejo del complejo deportivo.

Sin embargo, esto no fue posible debido a que simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) irrumpieron en el evento de manera agresiva, lo cual imposibilitó el desarrollo del mismo.

Esta protesta por parte de los seguidores del partido de gobierno agudizó aún más la ya deteriorada alianza de las instituciones políticas Libre y Partido Salvador de Honduras (PSH), que están en el poder.