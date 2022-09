Carlos Prono: “Olimpia me dio la posibilidad de volver a ser jugador de fútbol”

Retirado en el año 2000, luego de no poder seguir con su amado Olimpia, club del que dijo que si salía no volvería a jugar más el deporte que tanto le apasiona, el meta argentino buscó en una primera instancia ser entrenador, pero posteriormente y de una forma un tanto inesperada terminó iniciando una destacada trayectoria como analista deportivo.

Con su imponente estatura de 1.86 metros, sus grandes manos que le permitían atrapar el balón fácilmente y hacer el llamado “abanico” que ponía a delirar al pueblo olimpista en cada cancha del país y una melena que lo hacía lucir como todo un león bajo los tres postes, Prono no tardó mucho tiempo en ganarse el respeto de la hinchada merengue, pero no solo eso, también la admiración de esos rivales a los cuales en alguna ocasión les frustró un grito de gol.

“Siempre me gustó el fútbol porque en gran medida también no teníamos otras entretenciones como se las tiene hoy, en esa época no existían los celulares, las tablets, tenías cuatro canales de televisión en blanco y negro, entonces lo único que hacíamos era ver fútbol, jugar al fútbol y disfrutar de estar en la calle, al aire libre, no había vicios, era perfecto”, describió con mucha emoción el sudamericano.

Cerca de los 21 años de edad y con las pocas garantías de poder pelear un puesto, Prono tuvo que tomar una drástica decisión, dejar las filas del Rojo para marcharse hacia el fútbol de Colombia.

“Llegó un momento donde tenía 20 años y seguía jugando en reserva y suplente en primera, era el tercer arquero, con 17 años está bueno, pero ya con casi 21 no me gustó eso, entonces me voy a hablar con José Pastoriza (DT de Independiente) y le pregunté qué iba a pasar conmigo, entonces me dijo que iban a traer un portero de Rosario Central y yo le dije que tercer arquero no quería ser más, si no voy a pelear el puesto para primer arquero me quiero ir, entonces hablo con él, se habla con la dirigencia y consigo el pase libre”, narró.

“Ese día lloré porque Independiente era más grande que Boca y River, en esa época, Independiente era el equipo más organizado del fútbol argentino”, añadió.

Tras su dura salida de los Diablos Rojos, el Once Caldas dirigido por Alberto Tardivo tocó la puerta del meta argentino para realizar una prueba, a lo cual este respondió con la seguridad que le ha caracterizado a lo largo de su trayectoria “pruebas no hago, si usted quiere voy para Colombia, sino no”.

“Le gustó tanto esa seguridad que le di yo que me acuerdo que estaba en mi casa a la noche, me llamaron para decirme que estaba contratado, viajas tal fecha para Colombia. Afortunadamente en los tres primeros partidos se dio todo, ganamos y empatamos con cero goles en contra, le atajo un penal a Gilberto Funes (jugador de Millonarios de Bogotá), se dio todo muy rápido gracias a Dios y ahí me quedé cinco años”.

A pesar de las buenas sensaciones que le dejaron su estadía en Colombia, Carlos Prono vivió una época muy complicada en dicho país, el cual a finales de la década de los 80 vivió una terrible ola de violencia producto del terror sembrado por los narcotraficantes.

Aunque muchos lo desconocen, el arquero argentino estuvo muy cerca de vivir en carne propia la brutalidad del crimen organizado en un confuso hecho que afortunadamente no pasó a mayores. Por increíble que suene, ese episodio fue clave para que pudiera llegar a Honduras, aunque antes tuvo que soportar un inclemente periodo sin jugar fútbol.

“En esos cinco años que estuve en Colombia era una época muy politizada en el país con los narcos, en ese entonces (1989) habían matado a Luis Carlos Galán (candidato a la presidencia), entonces se convulsionó mucho el país”, comenzó recordando.

“En un viaje me acuerdo que íbamos a jugar, estábamos en el aire, vienen las azafatas revisando los compartimientos, yo estaba en la salida de emergencia y me dicen: “mire que hay una bomba en el avión, cuando aterricemos puede explotar”. Para qué me dijo eso, estábamos dando vueltas en Bogotá y los únicos que lo sabíamos era yo y el muchacho que estaba al lado mío, vos veías que estaban bomberos en la pista alrededor”.