Meta Academia Deportiva, el sueño de Irvin Reyna al servicio de la comunidad en Siguatepeque

“El abrir Meta aquí en Siguatepeque me daba la posibilidad de estar con mi familia acá, mi esposa trabaja en la academia, Jair entrena acá, mis hijas también están con nosotros, básicamente fue el hecho de estar con mi familia y siempre, hace muchos años, tuvimos el sueño con mi esposa de tener una academia cristiana que a parte de fútbol enseñe valores y gracias a Dios se nos dio ese sueño”, destacó un muy emocionado Irvin Reyna a EL HERALDO desde el complejo deportivo situado en Siguatepeque.

“Es un ministerio súper integral, dentro de Serve Hope está Meta dentro del deporte, está el instituto Serve Hope que está dentro del ministerio, está la iglesia Esperanza Viva, hay un programa para emprendedores, para capacitar emprendedores a través de La Biblia, la cafetería se mantiene siempre, hay proyectos, se construyen casas para la gente dentro de Siguatepeque y fuera, se trabaja también con un programa de donar filtros de agua a las personas que no tienen acceso al agua potable y es todo un trabajo que se está impactando ya prácticamente a nivel nacional”, detalló Irvin Reyna.

“Nosotros junto con el director de la organización, de Serve Hope, el pastor Christian, se nos dio el contacto por medio del programa de emprendedores que había tomado mi esposa, hablamos de la posibilidad. Nosotros soñábamos desde hace muchos años con mi esposa en una academia cristiana, Serve Hope, a través del pastor Christian, tenía también el sueño de una academia cristiana pero no tenía quien la dirigiera y justo Dios nos conectó, hablamos de la posibilidad de trabajar juntos”, relató Reyna.

Luego de colgar los botines el exfutbolista de 35 años lo tenía claro, no quería ser entrenador, sino que buscaba poder trabajar con los más jóvenes y así poder llevarlos a cumplir sus sueños dentro de la cancha y además tener un impacto bastante importante dentro de sus vidas por medio del deporte y la palabra de Dios.

Desde que seguía ligado al fútbol profesional, Irvin Reyna y su esposa tuvieron el sueño de contar con una academia que no solamente contara con la formación en la parte deportiva, sino que también le inculcara a los jóvenes valores integrales y cristianos que les sirvieran para los diferentes ámbitos de la vida. Afortunadamente para ambos surgiría Meta Academia Deportiva, que con al menos 200 jóvenes en sus filas se ha convertido en un proyecto bastante innovador en la ciudad.

Posteriormente, al referirse de la evolución de Meta, el preparador añadió: “El equipo técnico creo que ha hecho un trabajo excepcional con sus grupos y me ha tocado asistirlos, definitivamente que se han proyectado de una manera grandiosa en la ciudad con diferentes talentos, con diferentes jugadores que se han proyectado para los distintos equipos y ahora creo que podemos gozar de un proyecto ambicioso”.

“Definitivamente hemos crecido de una manera acelerada que no la esperábamos, nosotros en nuestro plan de crecimiento teníamos para este tiempo tener 100 niños y tenemos 200. Teníamos presupuestado para este año comenzar a competir para ascender a Liga Mayor y ya ascendimos ahorita y gracias a Dios hemos crecido a pasos acelerados y hemos visto el respaldo y la bondad de Dios en este proceso”, destacó Reyna.

“Considero que es un proyecto bien interesante porque veo que están bien estructurados, bien organizados, hay casi 200 niños en la academia y tienen relación con una fundación estadounidense y me di cuenta que uno de los americanos tiene conexiones con el Liverpool, entonces esa relación es muy buena porque así esperamos ver a estos jugadores jugando en el extranjero en el futuro”, manifestó el expreparador físico de la Selección de Honduras.

La emoción en los ojos de Irvin Reyna al ver cumplirse su sueño era evidente mientras conversaba con EL HERALDO, reconociendo que este trabajo como director de una academia de fútbol le ha dejado una gran satisfacción y llegando a valorar de forma positiva su gestión al frente del proyecto.

“Considero que lo hemos hecho bien, hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos, obviamente tenemos todavía mucho que mejorar, pero todo lo hemos hecho con amor, lo hemos hecho con pasión, lo hemos hecho con el deseo de honrar a Dios, de servir y ayudar a las familias, entonces yo considero que ha sido un buen trabajo y considero que ha sido una buena experiencia”, aseguró.

Las lágrimas en su rostro fueron inevitables al recordar cómo surgió toda esta aventura luego de que su hijo más pequeño, Jair, naciera de forma prematura y se debatiera entre la vida y la muerte, llegando a estar sin signos vitales por al menos tres minutos.

Al ver la segunda oportunidad que Dios le dio a su hijo, Irvin Reyna tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional a sus 31 años para estar más cerca de su familia, lo que lo ha llevado a liderar un proyecto que tiene ambiciosos planes a futuro y que además ha llegado a beneficiar a los pobladores de Siguatepeque y sus alrededores.

“Una de las mayores alegrías que he vivido hasta el día de hoy es ver a mi hijo allá celebrar (ríe alegremente luego de ver al pequeño Jair marcar un gol mientras conversábamos), es una gran satisfacción verlo porque según los diagnósticos médicos él posiblemente no iba a poder hablar, no iba a poder caminar y verlo hacer eso hoy es una alegría enorme (nos dice con la voz entrecortada)”, relató.

“Dios lo levantó de la muerte, él estuvo muerto tres minutos e hizo el milagro, pero después de ese proceso fue como ver las secuelas que le había dejado el paro respiratorio y verlo hoy correr, tiene unas energías increíbles, yo creo que él le va a pegar como el papá porque tiene una buena pegada”, puntualizó un visiblemente emocionado Reyna.

También resaltó que liderar Meta le ha permitido ver a familias encontrar una conexión que a raíz de la pandemia parecía haberse perdido.

“Es una satisfacción que definitivamente no tiene precio, para mí una de las mayores satisfacciones es saber que estamos de alguna manera compartiendo lo que alguien me compartió de Cristo y eso es lo que estamos compartiendo a cada niño y a cada familia de Meta”, destacó.