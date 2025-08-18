Liga Nacional rechaza solicitud de Rueda de cambiar jornada para partidos de eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.- La próxima jornada 6 del Torneo Apertura de Honduras finalmente no sufrirá ningún cambio en su calendario, ya que la Liga Nacional no terminó aprobado la solicitud realizada por el técnico Reinaldo Rueda de mover la fecha 7 a la 6 para que los clubes pudieran contar con sus seleccionados en los clásicos.

Este fin de semana se disputó la jornada cinco y la propuesta de Rueda era que los clubes pudieran tener a sus futbolistas claves en los partidos tan trascendentales como son los clásicos como Marathón vs Olimpia y Motagua vs Real España los cuales se disputarán el sábado 30 y domingo 31, respectivamente.

Sin embargo, esto no trastocará mucho los planes que el seleccionador de Honduras tiene para el primer partido de la última ronda eliminatoria de Concacaf que jugaremos ante Haití el 5 de septiembre en Curazao, ya que los jugadores que convoque de la Liga deberán presentarse a concentración desde el viernes 29, respetando un pacto realizado previamente.

La directiva de Liga Nacional tuvo al menos dos reuniones para discutir este cambio de fecha, sin embargo, no encontró un argumento legal que provoque en el futuro un reclamo con cualquier equipo por hacer un cambio fuera de lo estipulado en el reglamento de competencia.

Honduras trabajará desde el sábado 30 de agosto al martes 2 de septiembre y un día después viajará en vuelo chárter a Curazao, sede elegida por Haití para el duelo ante la Bicolor (05 de septiembre) ante la imposibilidad de jugar en su propio país que continúa en una grave crisis política. Después de este duelo, la H regresará a Tegucigalpa para medirse el martes 9 a Nicaragua.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Así se jugarán las dos próximas fechas del torneo Apertura, previo a los partidos eliminatorios de Honduras.

JORNADA 6

SÁBADO 23

Olimpia vs Platense

Victoria vs Motagua

DOMINGO 24

Olancho vs Marathón

Real España vs Juticalpa

Choloma vs Génesis PN

JORNADA 7 (Sin seleccionados)

SÁBADO 30

Génesis vs Victoria

Marathón vs Olimpia

Juticalpa vs Lobos UPNFM

DOMINGO 31

Platense vs Choloma

Motagua vs Real España