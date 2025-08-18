  1. Inicio
Convocatoria de Real Madrid para el debut ante Osasuna ¡Cinco bajas!

El Real Madrid de Xabi Alonso se estrena en LaLiga de España ante el Osasuna

  • 18 de agosto de 2025 a las 07:40
El Real Madrid llega de derrotar 4-0 al WSG Tirol en un partido amistoso.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El argentino Franco Mastantuono entró en su primera convocatoria como jugador del Real Madrid, con opciones de debutar en el estreno en LaLiga EA Sports ante Osasuna, partido para el que regresa Fede Valverde, tras una sobrecarga, y en el que Xabi Alonso no podrá contar con Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick, por lesión, ni Antonio Rüdiger por sanción.

Tras cuatro días de trabajo con el Real Madrid y con 18 años recién cumplidos, Mastantuono es la gran novedad de la primera convocatoria oficial de la temporada de Xabi Alonso.

Barcelona golea a Mallorca en un debut con polémica en LaLiga

Respecto a la realizada para el amistoso ante el Tirol disputado en Innsburck (Austria), regresa el uruguayo Fede Valverde, que no disputó el partido por precaución por la carga de trabajo físico en los entrenamientos, y causa baja el alemán Antonio Rüdiger, que debe cumplir un partido de baja en LaLiga de la pasada edición.

Xabi Alonso no podrá contar en su reencuentro con la afición madridista del Santiago Bernabéu con los lesionados Bellingham, Mendy, Camavinga y Endrick, y ha citado al centrocampista canterano Thiago Pitarch. Además, los fichajes Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, además de Mastantuono, podrán disputar sus primeros minutos con la camiseta blanca en su nuevo estadio.

La lista de convocados del Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Militão, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago Pitarch.

Delanteros: Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Vinícius, Rodrygo, Kylian Mbappé, Gonzalo García.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

