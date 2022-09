Pedro Troglio analiza cómo hay que jugarle a Argentina ¿Su pronóstico?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se viene un partido que sin duda va a paralizar el país, nos referimos al Argentina-Honduras, duelo de preparación para al Albiceleste que tiene la mirada puesta en el Mundial de Qatar 2022, mientras que para los catrachos servirá para ver de qué están hechos de la mano de Diego Vázquez.

Me puse a pensar en un personaje para hablar de lo que se viene y dijo: ‘No hay nadie mejor que Pedro Troglio’, mundialista y actual DT del Olimpia.

Me animé a escribirle un mensaje por WhatsApp para ver si me regalaba una exclusiva en su casa: “Profe, mire que quería saber si me puede ayudar con una entrevista, tomando en cuenta que viene un Argentina-Honduras”.

No tardó mucho en responderme: “Dale, si querés mañana por la mañana, hoy ya me vine a pescar a un lago”. Y así de rápido cuadramos todo.

Inmenso personaje y tremendo ser humano. Pedro Troglio, todo un caballero del fútbol, nos abrió la puerta de su casa y después de habernos quedado encerrados en el ascensor del edificio por unos dos o tres minutos, logramos llegar a su apartamento y comenzamos con la charla, que sin duda fue amena:

Gracias por atenderme profe. Iniciemos. Cuénteme primero, ¿cómo ha sido ese regreso al Olimpia tras su paso por el San Lorenzo?

Para mí no ha cambiado nada, no reniego de mi paso por San Lorenzo porque fue una decisión personal importante, a nivel humano y a nivel deportivo, sabiendo que las consecuencias podían ser las que fueron. El equipo estaba con problemas, en el cual me quedé en nueve fechas y me fui, pero no me arrepiento de nada porque son todas experiencias y más que nada porque humanamente y emocionalmente necesita estar en Argentina.

¿Siempre tuvo claro que iba a volver a Olimpia?

Sí, a lo mejor no me imaginé que tan pronto, pensaba hacer un poquito de pie en Argentina, pensando que mi madre iba a estar más tiempo, entonces opté por un momento familiar importante, de hecho el 30 de mayo mi madre falleció y el primero de junio me llamaron. Era un momento en el que yo tenía necesidad de estar trabajando, no de parar. A lo mejor si mi madre hubiera estado todavía con vida, es factible que me hubiera quedado en Argentina. Al no estar tuve la posibilidad y volví. Y bueno, no me arrepiento de haberme ido en su momento porque sé por qué lo hice y menos de haber vuelto, la comodidad que he sentido aquí en el club y en la ciudad ha sido muy grande.

¿Cómo califica la temporada que está teniendo Olimpia tras la primera vuelta y en la Liga Concacaf?

En la Liga de Concacaf hemos hecho dos grandes presentaciones, hemos tenido una primera etapa donde hemos corrido peligro con nueve hombres y lo hemos sacado adelante, así que muy meritorio. La segunda parte ha sido ampliamente favorable y en el campeonato hemos perdido un solo partido, van 10 fechas y hemos perdido un solo partido en el minuto 90 con Motagua, un juego muy parejo que se nos fue en la última jugada, sino estaríamos hoy a dos puntos del puntero, hoy estamos a cinco, pero también hemos tenido dos partidos que han venido después de ese clásico y en el medio hemos tenido la Concacaf, que nos ha costado puntos como Honduras Progreso y Real Sociedad...

¿Por eso se perdió el liderato?

Sí claro, por esa fase de dos o tres partidos que tocó en medio de la Concacaf y un clásico, todo ese sistema emocional costó, pero cuando todos esperaban que perdiéramos contra el equipo que para todos era el mejor que jugaba, aparecimos y eso habla muy bien de equipo.

¿Y esa semifinal de Liga Concacaf que se viene ante Motagua es un partido especial?

Es un partido no apto para cardíacos, es un clásico nacional en una semifinal de Concacaf, la cornisa es muy fina, como dije, entre la alegría y tristeza, es decir, son detalles que pueden transformarte en miedo y te puede tirar abajo, pero bueno, vivimos de esto y estamos acostumbrados a estos grandes eventos a los cuales hay que ponerle el pecho. Es un lindo momento para jugarlo y lindo momento para ganarlo para toda la gente y para nosotros también.

¿Qué le ha parecido este Motagua de La Tota Medina?

Muy bueno, a lo mejor es un equipo que sobre todo con los clubes grandes y en instancias más complicadas, opta por un bloque bastante fuerte en la parte defensiva y luego tiene jugadores que desequilibran arriba, es un equipo que hay que tener en cuenta, el partido que jugamos contra ellos fue muy parejo, un partido donde los dos tuvimos pocas ocasiones de gol y ellos aprovecharon la que han tenido y nosotros la que hemos tenido pegó en la mano de un jugador de Motagua, el fútbol tiene eso, pero somos muy parejos y no quiere decir que hoy gane uno y mañana gane el otro, o que gane dos partidos un equipo, es muy de detalles y esta semifinal que viene se va a definir por detalles.

Muchos recuerdan esa rivalidad de Pedro Troglio con Diego Vázquez, ahora es con “La Tota” Medina. ¿Qué diferencias hay en los equipos?

A ver, en los dos casos me tocó llegar de la misma manera, cuando llegué en 2019, el Motagua era multicampeón con un Olimpia que tenía tres años y medio o cuatro sin salir campeón. Y claro que venir a enfrentar a un Motagua que venía de ser bicampeón y agrandado, es muy difícil, hemos tenido la suerte de generar una diferencia importante a favor nuestra eliminándolos en finales, semifinales, en la Concacaf también. Ahora me pasa lo mismo, llego en un momento donde Motagua viene de salir campeón, ha tomado fuerza de vuelta y toca ir a enfrentarlo, las situaciones son parecidas.

Pero sí, capaz que los técnicos en cuanto a su manera de ser son distintas, estaba Diego que era más extrovertido, más hablador, ‘La Tota’ prácticamente no, es una persona introvertida, que habla menos, pero bueno la rivalidad es lógica, hay un respeto enorme para con Diego, más allá de las broncas y que nos hemos agarrado, tengo mucho respeto porque también yo recibí un llamado muy importante en mi vida cuando falleció mi padre en pandemia, que estaba alejado de él, esas cosas las valoro más de lo que después puedan decir en una conferencia en contra del Olimpia. ‘La Tota’ no, me parece que es mucho más prudente, es más fácil tener menos problemas.

¿Ganar la Liga Concacaf o la Liga Nacional?

No, no, no... Yo creo que hay que ganar los dos, después sabemos que no es tan fácil ganar todo, uno creo que es fácil, pero no, los cuatro equipos que hemos llegado ahora tenemos posibilidades de ganarlo. No tengo una prioridad, la idea mía es ganar lo primero que toca que es la Concacaf, si tenemos la desgracia de no ganar la Concacaf tenemos que ir por el campeonato (Liga Nacional). Olimpia cada seis meses necesita ganar algo, estamos bien orientados a ganar los dos.

Yo digo que no nos podemos dedicar a esto si no sabemos que a veces las cosas nos pueden salir mal, si no sería muy difícil volver a levantarse después, pero yo que lo tengo claro, después de pasar un mal momento, sabía que te vas a levantar, si no estuviéramos preparados para eso, sería muy difícil. El sueño es ganar los dos, Olimpia obliga a ganar los dos torneos, ojalá así sea.

¿Y ganar el clásico es una obligación? Usted sabe la presión de la afición del Olimpia

Ya hemos ganado unos cuartos de final de Concacaf (ante Motagua), eso se lleva por siempre, pensamos que no iba a ver nunca más otro cruce, en la historia nunca se había visto un clásico en Concacaf y de golpe en dos años hay dos y pudo haber tres si nosotros le ganábamos a Saprissa e iba a ver final. Se ha dado muy seguido porque conjuga con un gran momento de los dos equipos, es normal, si vos mirás al Real España, los equipos hondureños están llegando muy lejos en la Liga Concacaf.

¿Qué diferencias ha encontrado en el actual Olimpia en relación al que dejó del tetracampeonato?

Hay nuevos jugadores, hay que empezar de nuevo a rearmar un sistema y una idea futbolística que es distinta a la idea del entrenador anterior, cada una tiene sus ventajas, sus defectos. Uno está tratando de volver a una idea que tenía que ver con la recuperación de la pelota o a la pérdida de los hombres, que a lo mejor en otros esquemas se prioriza una sola parte, en otra las dos, pero el jugador de fútbol debe estar preparado a distintas posibilidades, tendría que ser más fácil porque me conocen, pero cuesta volver a acomodarse. De a poquito estamos en lo que yo quiero, es una idea ganadora y a veces sí y a veces no, no es que se da siempre, pero es lo que nos gusta hacer a nosotros.

