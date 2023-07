El histórico Bryan Ruiz inició su carrera como técnico a cargo de la sub-17 del Alajuelense de Costa Rica

“Yo tengo el ejemplo mío, a mí que en la Sub-17 el entrenador fue Juan Flores, me regañaba, me decía ‘así se le pega el balón’ y yo lo respetaba. Juan Flores jugó en el extranjero. En la Sub 20 Rubén Guifarro nos regañaba, nos decía que cuando él jugaba él se moría, entonces uno lo respetaba, pero ahora cualquiera puede ser entrenador de la Sub 17 y eso no es así”, dijo Emilio Izaguirre en una entrevista el pasado mes de abril.

“Yo creo que tienen que ayudar a los exjugadores, a los exseleccionados como el caso de Emil Martínez, que tiene una reserva campeón, para que crezcan. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer para crecer. Yo puedo opinar en lo deportivo que donde la mejor formación es en la Sub-15, Sub-17 y Sub 20 y es donde ellos tienen que venir a ayudar y a aportar. Hay exjugadores, exseleccionados y exmundialistas que no los toman en cuenta”, agregó el exjugador del Celtic de Escocia.