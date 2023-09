¿Porque pidió cambio? El astro abandonó la cancha tras marcar su gol ante Ecuador

QUITO, ECUADOR.- Tras el triunfo que le dio Lionel Messi a Argentina en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, justo cuando la Albiceleste parecía tener complicada la jugada ante Ecuador, la Pulga ejecutó un tiro libre perfecto.

El balón entró al arco de Hernán Galíndez, dándole así la victoria al equipo del astro, marcando el 1 a 0 al minuto 78 del partido, donde poco tiempo después, salió reemplazado.

El astro explicó que “al final estaba un poco cansado” y que por eso terminó siendo reemplazado por Exequiel Palacios cuando faltaban 3 minutos para que termine el partido. ”Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien. Fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí muy bien”, mencionó.