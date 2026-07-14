Argentina e Inglaterra reavivan su histórica rivalidad en Semifinales del Mundial 2026

Georgia, Estados Unidos.- Después de un Mundial 2026 cargado de grandes partidos, nadie veía venir un Argentina vs Inglaterra con un boleto a la Gran Final en juego, pero la ilusión se hará realidad este miércoles 15 de julio a la 1:00 p. m., hora hondureña.

¡Así llega Argentina!

El equipo de Lionel Scaloni ha ganado todos sus partidos del presente campeonato mundial, con 17 goles a favor y seis en contra, luego de derrotar a Jordania, Austria y Argelia en la Fase de Grupos; Cabo Verde en 16avos, Egipto en Octavos y Suiza en los Cuartos de Final. Ese partido no solo significó la asistencia número diez en la historia de los mundiales para Lionel Messi, sino que también el regreso a la senda del gol para Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Y aunque el rival sea Inglaterra, una de las favoritas a llevarse el título, hay un dato que ilusiona a cada aficionado de Argentina y tiene que ver con el invicto de la albiceleste en Semifinales del campeonato mundial, siendo el único país que aún no conoce la derrota en esta instancia.

¡Así llega Inglaterra!

Por su parte, Inglaterra se impuso a Croacia (4-2), empató con Ghana (0-0) y venció a Panamá (2-0) en la Fase de Grupos y en las rondas eliminatorias, derrotó a República Democrática del Congo en 16avos, México en Octavos y Noruega en Cuartos de Final. Aquel duelo ante los vikingos confirmó la importancia de la dupla Jude Bellingham-Harry Kane para la escuadra de Thomas Tuchel, al haber participado en 12 de los 13 goles de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Historial de enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra

El historial entre ambas selecciones registra 14 enfrentamientos, con seis victorias para Inglaterra, tres para Argentina y cinco empates, con algunos antecedentes en mundiales que también favorecen a los ingleses, al acumular tres triunfos y dos caídas (una en la tanda de penales).

¿Cuál será la terna arbitral para este partido?

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal del partido, acompañado por los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, el italiano Maurizio Mariani como cuarto árbitro, y el chileno Juan Lara a cargo del VAR, elección que causó polémica en Inglaterra al tratarse de un colegiado que trabaja en la MLS, liga donde juega Lionel Messi.

Posibles onces del Argentina vs Inglaterra

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane, con la única duda del posible regreso de Reece James al once titular tras superar sus problemas físicos.

Próximos partidos del Mundial 2026