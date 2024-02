Andy Nájar defiende a Pedro Troglio y piensa en Motagua, “Hay que seguir en la lucha”

¿Se está cuidando el invicto? “Todos queremos ganar, seguir sumando es importante, el invicto es importante tenerlo, no perder es bonito, pero en el fútbol hay veces que se pierde y se gana. Al final del día es más importante el título”.

¿Te cala en la menta el invicto? “La verdad que no, simplemente me enfoco en el partido, uno como jugador no quiere perder, uno va a perder, tiene que aceptar la realidad, en el fútbol todo puede pasar, nos enfocamos en los resultados y tratar de no perder los partidos”.