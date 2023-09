EL HERALDO charló extendido con Nájar, que aseveró haber estado frustrado por no jugar el partido y reveló cuándo se tomó la decisión de no encarar este duelo por cuidados de lesión.

Esa ha sido una de las cosas que he estado luchando, son cosas que le pasan a cualquier futbolista, me toca a mí, pero lo tomo de la mejor manera.

No, yo siempre le he dicho que sí a la Selección. Todos han visto cuando estoy bien, siempre estoy acá. A veces no puedo estar en el campo debido a mi situación física, lo importante es que estoy aquí.

Sí, eso se ha hablado. Lo bueno que el profe comprende mucho de esos temas y sabe. Lo bueno es que me apoya en eso y me toma en cuenta.

Se viene la Selección de Cuba, ¿ha logrado ver?

Casi no lo he visto, pero sabemos que son selecciones que siempre dan la pelea, la sorpresa, nosotros no tenemos que confiarnos, no la podemos menospreciar. Ganar, simplemente ganar y seguir sumando.

Las selecciones del Caribe son complicadas

Se han complicado bastante, la mayoría de selecciones del Caribe tienen jugadores en Francia, Inglaterra, entonces, han mejorado mucho, han crecido cada año. Nosotros también tenemos que crecer, hay muchos jóvenes y creo que podemos llegar a ser una gran Selección.

Mixtura de jugadores con experiencia y jóvenes

Sí, hay mucho. Eso va a ser muy importante. El profe sabe manejar eso, de poder traer jugadores jóvenes y mezclarlo con jugadores de experiencia como el Choco, Acosta, Alberth Elis. Eso va a ayudar al grupo.