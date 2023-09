La mirada de Kevin Álvarez: ¿Por qué cree que la Selección de Honduras es mejor con Rueda?

El lateral derecho viajó a Miami para encarar el partido ante Guatemala en el Estadio DRV PNK , pero no pudo estar en el choque debido a que lesionó con Motagua ante Alajuelense en partido de Nations League .

Pocas opciones en el anterior interinato, ¿te ves siendo parte de esta estructura?

Sí. Lastimosamente de mi parte me lesioné en el partido contra el Alajuelense, estuve en Miami, no me logré recuperar, espero recuperarme, estar al 100% y ser tomado en cuenta para la próxima convocatoria.

¿Quién es Reinaldo Rueda cuando se trabaja con él?