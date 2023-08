“Nuestras expectativas son más altas”: Alexis Mendoza asegura que buscarán futbolista en el Ascenso

“Es agradable estar acá nuevamente en el país, agradecer esta oportunidad de estar nuevamente en la H. Inicialmente, me entusiasmó mucho venir acá y más acompañar al profe Rueda por la experiencia que tuvimos, los recuerdos vuelvan a renovarse, por eso no lo pensé demasiado. Queremos impregnar a Honduras de ese entusiasmo que traemos otra vez y traducirlo en los objetivos trazados. Nuestras expectativas son más altas”, dijo en primera instancia Alexis, de 61 años.

El asistente técnico colombiano retorna a la Bicolor con mucha alegría y asegura que no tuvo que pensarla mucho para acompañar a su amigo en una nueva travesía por territorio catracho.

Y agregó: “Con el profe no hay mucho de pensarlo porque también queríamos volver a trabajar, y eso nos dio el ánimo para regresar. Con Rueda nos conocemos desde hace muchos años. Nos habíamos separado por circunstancias del fútbol, pero somos amigos todo el tiempo, aún así no nos habíamos separados, nuestras familias se llevan”.

“Personalmente, todavía no, pues la decisión la tomamos muy pronto desde hace 5-6 días, por lo que nos estamos poniendo al tanto de eso, seguramente el profe lo está. Para nosotros no hay ningún jugador fuera de la Selección. El que va a venir será el de mejor condición. Nosotros haremos el seguimiento de los jugadores, estén donde estén, porque los necesitamos a todos”, precisó.

Referente al tema futbolístico, se le consultó al asistente de la Bicolor si ya había visto a la legión hondureña por el mundo, como Rigoberto Rivas y Jonathan Rubio, que no viene siendo tomado en cuenta, a lo que respondió.

“Las selecciones menores también serán nuestro apoyo, pero no quiere decir que no miraremos a la Sub-17 o 15 porque son jugadores con talento y a nosotros nos priva eso, tenga la edad que tenga. Le pondremos mucho atención a las selecciones que están cercas de la mayor, tendremos en cuenta a cada futbolista en mejor condición, aún así sea un joven, para que así hayan suficientes jugadores y no tengamos dificultades”, agregó.

Reinaldo Rueda dijo en su discurso de llegada que pondrán la lupa en futbolistas de la Segunda División, algo que secundó su asistente.

“No es que dejaremos de menos a la Primera División, sino que tendremos mucho atención en el Ascenso ya que son jugadores prácticamente profesionales. El nivel también se mejorará si cualquier jugador puede ser convocado a la Selección Nacional, venga de donde venga y que tenga un presente que nos ayudará”, precisó Alexis.