Raúl Cáceres tras el empate ante Vida: "Fuimos muy superiores a ellos en el segundo tiempo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El torneo Clausura de la Liga Nacional inició en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, donde los Lobos de la UPNFM no pudieron pasar del empate 1-1 ante el Vida.



Tras la conquista de este primer punto en casa, el técnico de los universitarios, Raúl Cáceres, lamentó que se haya tenido que regalar parte del primer tiempo.

"En resumen es muy bueno, un partido que en el primer tiempo no se veía con la misma claridad que en el segundo. Pienso que es bueno saber con lo que contamos y los futbolistas revulsivos que tenemos. Ojalá se den cuenta de lo que tienen y que se llene de confianza".



Cáceres no escondió el buen concepto que tiene del rival, pero considera que sus muchachos al final del encuentro fueron mejores.



"Se miraba que el Vida tenía mucha posesión de balón y muy contundente a la hora de penetrar por los costados, pero supimos soportar la presión y reaccionar. Puedo decir que fuimos muy superiores a ellos en el segundo tiempo".



También aprovechó para indicar los aspectos en los que su equipo le faltó para haber tenido un mejor resultado en este inicio de campeonato.



"Dejamos de hacer muchas cosas que teníamos que hacer y fue la presión alta, ser intensa, lentos a la hora de salir, ya después estábamos jugando elaborado y se les dijo que teníamos que hacer lo que habíamos entrenado y al final se logró el empate".



Y agrega: "Se dieron una, dos o tres jugadas en ataque y lamentamos no haber concretado, pero conscientes que nos enfrentamos a un equipo de mucho quilates".



Ahora se viene la segunda fecha el fin de semana y Raúl Cáceres recalca los aspectos que su equipo debe mejorar para tener un mejor resultado en su duelo ante el Honduras Progreso.



"Tenemos que ir mejorando los tiempos de juego, hoy en los primeros 45 minutos y cuando nos hace el gol el Vida, ya estábamos jugando mejor que ellos, no quiero pecar de nada, pero nos agarran en una pelota que perdemos".

