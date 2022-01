Los azules no mostraron su mejor versión y sufrieron su primera caída. Los debutantes Ángel Tejeda y Franco Olego todavía les falta acoplarse al equipo.

EL PROGRESO, HONDURAS.- Honduras Progreso remonta y se impuso a Motagua en el inicio del torneo Clausura



Honduras Progreso se hizo respetar en casa y se impuso 2-1 al Motagua por la jornada 1 del torneo Clausura. Los progreseños suman tres puntos clave en su lucha por no descender. En la tabla general llegaron a 18 puntos.

Los azules no mostraron su mejor versión y sufrieron su primera caída. Los debutantes Ángel Tejeda y Franco Olego todavía les falta acoplarse al equipo.



La primera parte fue entretenida. Motagua abrió rápido el marcador. Iván López mandó un centro, la defensa progreseña no pudo despejar y el balón le quedó a Roberto Moreria y de derecha mandó el balón al fondo de las redes, era el 1-0.



Los locales se fueron en busca del empate. Cristian Sacaza era de los más peligrosos.



A los 18, Geovany Martínez ganó de cabeza y el balón pasó cerca. Los arroceros se adueñaban del balón y con centros buscaban anotar.



A los 31, Víctor Arauz ganó, pero la pelota pasó rozando el marco de Jonathan Rouguier. Los azules se fueron quedando y no llegaron con peligro tras anotar temprano en el partido.



En la segunda parte, los locales le dieron vuelta al marcador. Edwin Maldonado habilitó y el panameño Leslie Heraldez quien entró al área y definió para el 1-1.

El empate era más que justo ya que jugaban mejor en la cancha. Diego modificó el equipo en busca de recuperar la ventaja. Moreira era de los más peligrosos en los visitantes.



Cuando parecía que el juego quedaba igualado, Selvin Guevara se creó una gran jugada colectiva, hizo un recorte en el área y de derecha venció a Rougier para poner el 2-1 a los 90+2. El ciclón azul tuvo el empate, pero Josué Villafranca de forma increíble erró solo en un tiro de esquina. La derrota se consumó y Motagua deberá mejorar para la segunda fecha.

Alineaciones

Ángel Barrios, 4. Oidel Pérez, 5 José Quiroz, 8. Victor Arauz, 10. Cristian Sacaza, 15. Edwin Maldonado, 21. Geovany Martínez, 27. Julián Martínez, 30. Leslie Heraldez, 31. Andrés Salazar y 33. Óscar González.



Jonathan Rougier, Omar Elvir, Albert Galindo, Breyner Maradiaga, Marcelo Santos, Jason Sánchez, Juan Delgado, Iván López, Diego Auzqui, Roberto Moreira y Ángel Tejeda.