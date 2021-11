Bryan Acosta no será renovado por el FC Dallas de la MLS

DALLAS, ESTADOS UNIDOS.- Malas noticias para el mediocampista hondureño Bryan Acosta luego de que el FC Dallas de la Major League Soccer (MLS) le anunciara que no le renovará su contrato.



A través de un comunicado oficial, el conjunto texano confirmó los futbolistas que no fueron renovados y ya no entran en los planes de la institució, destacando el futbolista catracho.

De cara a la próxima temporada, el FC Dallas ofreció contrato a seis jugadores, mientras que 17 futbolistas siguen con contrato vigente para la próxima campaña en 2022.



Sin embargo, Bryan Acosta no tuvo la misma suerte y junto a Phelipe Megiolaro, Bressan, Caiser Goes, Johnny Nelson, Andrés Ricuarte y Freddy Vargas fueron notificados de que no continúan con el club.

? We have exercised contract options on six players, while 17 players remain under contract for the 2022 season. — FC Dallas (@FCDallas) November 30, 2021

De esta forma Acosta termina su aventura en el fútbol de la MLS, al cual llegó en 2019 procedente del Tenerife de España, habiendo disputado ya tres temporadas con el FC Dallas.



Ahora el volante de la Selección Nacional de Honduras deberá de buscar un nuevo equipo para continuar con su carrera futbolística y también para ser tomado en cuenta por Hernán "Bolillo" Gómez en la Bicolor para lo que resta de la eliminatoria.

