Roger Rojas no continúa con el Cartaginés de Costa Rica

CARTAGO, COSTA RICA.- El delantero hondureño Roger Rojas no continuará con el Cartaginés de Costa Rica, así lo dio a conocer el club en un breve comunicado.



A través de sus redes sociales, la institución de Cartago confirmó que el atacante catracho es una de las cuatro bajas que tendrán para la temporada 2022.

Junto a Rojas no siguen en el club Diego Estrada, Carlos Hernández y Esthuar Dávila, a quienes el Cartaginés decidió dar de baja tras nuevamente fracasar en su intento por disputar la liguilla.



Roger Rojas finalizó su segundo torneo con el Cartaginés con una baja cuota de goles que no le ayudaron para ser renovado, ya que solamente logró marcar en cuatro ocasiones en 16 partidos.



Por otra parte, su compañero Elmer Güity continuará en las filas del equipo de Cartago por un torneo más al menos.



El lateral izquierdo ex Olimpia y Motagua disputó 11 partidos con los blanquiazules, haciendo méritos para seguir siendo considerado dentro del club.

¿Seguirá en Costa Rica?

Aunque por ahora su futuro es incierto, Roger Rojas tiene muchas posibilidades de continuar en el fútbol tico tras su salida del cuadro brumoso. El "Roro" tiene un amplio recorrido en tierras costarricenses, en donde ya vistió la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense.



Según se maneja, Rojas podría estar en la mira del Sporting y el Jicaral, dos clubes modestos de la primera división de Costa Rica, aunque no se descarta un regreso al fútbol hondureño.

