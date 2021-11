El Rambo del ciclismo batió récord en la gran Vuelta de EL HERALDO  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ricardo Facussé, el Rambo de los pedales, es un hondureño que representa la mezcla perfecta entre ser solidario y tener locura por la bicicleta.



Aunque la décima edición de la Vuelta EL HERALDO no se trataba de una competencia, este ciclista rebasó el reto Strava con sus 987.4 kilómetros acumulados.



Como el de todos los que se sumaron al reto, su objetivo era pedalear por la causa. “Tenía planeado hacer esta Vuelta desde Puerto Cortés hasta San Lorenzo y qué mejor oportunidad para hacerlo por una buena causa, por el Teléfono de la Esperanza, fue lo que más me motivó”, contó.



Ricardo reside en Tegucigalpa, se movilizó hasta Puerto Cortés en bus para comenzar en la medianoche su recorrido de regreso, aunque tuvo que esperar una hora más para comenzar el gran reto. “Pasé por San Pedro Sula y todas las ciudades por donde va la carretera del norte y amanecí en el Lago de Yojoa... después me tocó subir a Siguatepeque, al valle de Comayagua y después atravesar el Canal Seco, donde tuve un pinchazo en la llanta durante la noche. Y tuve que esconderme y salirme de la carretera para repararla ahí”, comentó en su visita al diario.



Y así continuó con su travesía hasta finalizar el reto, frenando solo parando para alimentarse con su dieta secreta... "La sardina para mí es esencial, solo que le meto un poco de arroz con leche para más energía, aunque a muchas personas les parece asquerosa la mezcla, pero ese es mi secreto ja ja ja", agregó el pedalero.



Por otra parte, entre algunas de sus metas personales tiene en mente cruzar el continente africano en bicicleta, así como darle la vuelta al mundo.



Finalmente, el Rambo Ricardo Facussé quiso despedirse enviando un mensaje a los voluntarios del Teléfono de la Esperanza por su arduo compromiso. “Por favor sigan enfocados en la labor que hacen ya que están realizando un gran trabajo en apoyo de todas las personas que lo necesitan”, se despidió el pedalista.