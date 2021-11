Club Evolution de San Pedro Sula se suma a la Vuelta EL HERALDO 2021

TEGUCIGALPA.- La Vuelta Ciclística más esperada está a tan solo días de dar inicio, y son

varios clubes cilcistas o independientes que están listos para ser partícipes de la causa para este 2021 'pedaleando por la vida', apoyando así a la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza.



El club Evolution originario de Los Zorzales, San Pedro Sula, fue fundado por Carlos González el 23 de octubre del 2020 y así empezó a funcionar de inmediato este equipo al que bautizaron con el nombre de 'Evolution' debido a las restricciones de la pandemia. "Muchos tuvimos que evolucionar y dejar los deportes que practicábamos antes como football, Voleibol, basketball etc, y buscamos un deporte que nos permitiera continuar haciendo ejercicio con seguridad, por eso nos tocó evolucionar al ciclismo", comentó Eddie Alvarado, miembro del club.



Está integrado por unos 13 integrantes y algunos de ellos tienen hasta 5 años de practicar ciclismo, pero otros son nuevos de haber iniciado a ejercitarse por medio de esta disciplina, unas dos o tres veces por semana, incluso hasta más.



Los sampedranos con sede en colonia Las Mercedes, debutarán por primera vez como grupo en la Vuelta EL HERALDO y el objetivo principal de su participación es, "poder dar nuestro mayor esfuerzo y apoyarnos entre nosotros para que a través del deporte podamos apoyar a la fundación Teléfono de la Esperanza" agregó el ciclista.



Alvarado continuó expresando la satisfación en representación del team, al saber cuál es la causa para este 2021. "Definitivamente increíble, no pudieron escoger una mejor fundación, la labor que hacen es invaluable y si en algo podemos servir estamos a la orden. Por el momento sumaremos kilómetros en honor a ellos y a la gran labor que hacen".



Finalmente, el sampedrano que forma parte de Evolution no dudó en hacer la invitación para que todos los que son amantes del pedal, se sumen a la Vuelta EL HERALDO haciendo de esa forma la gran diferencia en la sociedad. "Invitamos a toda la comunidad de ciclistas de la zona norte a apoyar esta noble causa, ya sea que se unan a un club como el nuestro o solos y así lo disfrutan también, pero se debe participar y luchar por cumplir ese reto de los 100 kilómetros", dijo Alvarado.



Cabe recordar, que el reto Strava dará inicio del 8 al 14 de noviembre y que los participantes que estén inscritos y apoyen a la fundación por medio de la donación, podrán concursar por increíbles premios en el gran sorteo de la Vuelta EL HERALDO.