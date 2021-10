Club Upare dice presente a la edición número diez de la Vuelta EL HERALDO

TEGUCIGALPA.- El inicio de la Vuelta EL HERALDO está muy cerca, pero el cierre de las inscripciones mucho más, así que varios ciclistas independientes y otros que forman parte de clubes, se siguen sumando a la causa de 2021.



En algunos casos, hay equipos que han venido participando en todas las ediciones de la Vuelta Ciclística desde los inicios del evento. Tal es el caso del Club Upare, “desde que comenzó las hemos hecho todas” comentó Jaqueline Rock Musallam de 59 años, quien es integrante del equipo.



Upare fue fundado en el 2011 por el general retirado Carlos Alberto Espinoza, quien además es el líder de este grupo, que está formado por unos 56 integrantes de todas las edades.



Cabe mencionar que Rock y Espinoza comenzaron a practicar el deporte por recomendaciones médicas que le hicieron al ex general, “tengo siete años de hacer ciclismo y decidí hacer este deporte porque a mi esposo lo mandaron a hacerlo por su problema de rodillas” dijo Jaqueline.



En cuanto al nombre del club, este surgió porque en el cerro Upare hubo un incendio hace algunos años, que no solo dejó pérdidas masivas en el medio ambiente sino que también disipó la vida de soldados y otras personas. Este hecho trágico en la que Espinoza ayudó, dejó un recuerdo imborrable. Es así que en honor a los que cayeron tratando de sofocar el incendio de esa zona el equipo adoptó el nombre de Upare.



Por otra parte, el equipo ha tenido muchas vivencias en las ediciones de la Vuelta. “Qué decirle… Ha sido una experiencia inolvidable. En la virtual fue un poco extraño, porque no fue igual que los años anteriores pero estuvo bien, y ya para este año escuché el lanzamiento por Facebook y me encantó, realmente es una obra increíble”, expresó Rock integrante de Upare.



Además la residente en Comayagüela no dudó en dejar un mensaje a los ciclistas para que apoyen la causa, “como integrante del Club Upare y esposa del que inició este club, les animo a que apoyen cada causa noble, ayudar a cada persona que lo necesita, y si es por medio de este deporte es maravilloso”.



A la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza, “felicitar a cada uno de los que la integran y darles muchas felicitaciones porque es algo que no cualquier persona puede hacer y estaré a la orden en lo que pueda ayudarles” expresó con alegría la ciclista del equipo.