Pedri extiende contrato con Barcelona hasta 2026

BARCELONA.- El mediocampista Pedri González firmó el viernes una extensión de contrato que lo vincula con el Barcelona hasta 2026, y el club espera que el adolescente pueda ayudar en la recuperación luego de la salida dolorosa de Lionel Messi.



Pedri ha sido uno de los escasos puntos positivos para el Barcelona en el último año, periodo durante el cual un presidente ha renunciado y la deuda del conjunto catalán se ha disparado. El Barsa no pudo evitar que Messi se marchara al no poder pagarle su salario. A eso le han seguido duras derrotas en la cancha.



“Mi ilusión es estar muchos años”, dijo Pedri después de su fichaje. ”Es cierto que estamos pasando un momento difícil, pero somos el club más grande de momento y esto lo vamos a arreglar, seguro”.



Pedri viene de una temporada exitosa, su primera con el Barcelona después de incorporarse procedente de Las Palmas. El armador lideró al club azulgrana con 53 actuaciones, ayudando a conquistar la Copa del Rey.



El jugador de 18 años también se ha convertido en una pieza clave para España al ayudar a la selección a avanzar a las semifinales del Campeonato Europeo y al colgarse una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Su salario no ha sido dado a conocer, pero el presidente del equipo, Joan Laporta, agradeció a Pedri por hacer “el esfuerzo” para llegar a un acuerdo que el club corto de dinero pudiera cubrir.



En una señal de las expectativas que el Barcelona ha puesto en Pedri, su contrato incluye una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares), la más elevada en la historia del club. El director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, dijo que la cláusula de Pedri significa que “está fuera del mercado durante muchos años”.



Pedri firmó con el Barcelona en 2019 procedente de Las Palmas, un club de segunda división de su natal Islas Canarias. La cuota de transferencia de cinco millones de euros (5,8 millones de dólares) resultó un robo. En el Barcelona, Pedri convención rápidamente al técnico Ronald Koeman de que él debía ser el armador principal, en un papel similar al que llegó a tener el astro Andrés Iniesta.



“Tengo muchas ganas de volver al equipo y de devolver la confianza que me ha dado el presidente”, afirmó Pedri, que se recupera de una lesión de muslo izquierdo.