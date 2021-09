Real España receta paliza de 4-0 a la Real Sociedad en Tocoa

TOCOA, COLÓN.- Real España propinó una paliza a la Real Sociedad durante el último encuentro por la jornada once de la Liga Nacional.



El equipo de Héctor Castellón no supo responder ante la embatida de la Máquina que llegó con un inspirado Omar Rosas marcando un doblete al 86 y 89.



Jhow Benavídez y Darixon Vuelto se unieron a la fiesta de goles en el estadio Roberto Martínez Durón.



"No jugamos, queríamos buscar el empate y se desacomodó el equipo y nos ganaron bien. No jugamos mucho y es responsabilidad mía, los mucachos no tienen nada que ver, yo leí el partido y así consideré que así podíamos conguir el empate y nos castigaron. Nos ganó bien el Real España, no hay discución", dijo Héctor Castellón, entrenador de la Real Sociedad al final del partido.











El equipo tocoeño no tuvo reacción y dejó la escapar la posibilidad de sumar en casa.



La Máquina se ubicó en la cuarta posición de la tabla, mientras que la Real Sociedad se quedó séptimo con once unidades.

Así salieron los equipos

Real Sociedad: Nelson Johnston; Yeer Gutiérrez, Klifox Bernárdez (Delson Figueroa 83'), Maynor Antúnez, Breyner Bonilla, José Tobías (Daniel Rocha 46'); Edder Delgado (Kevin Cardona 81'), Cristofher Urmeneta; Rony Martínez, Maykel Reyes (Alex Martinez 71') y Franco Güity.



Real España. Luis López; Kevin Álvarez, Franco Flores, Devron García, Franklin Flores; Mayron Flores, Jhow Benavídez, Yesith Caraballo (Ilce Barahona 69'), Maikel García (Darixon Vuelto 74'); Carlos Bernárdez (Wisdom Quayé 86') y Omar Rosas.