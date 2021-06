SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Luego de varios días de incertidumbre por su futuro, el futbolista Darixon Vuelto renovará contrato con Real España para seguir bajo las órdenes del entrenador Raúl el Potro Gutiérrez.



El jugador de 23 años firmará por dos torneos más con los Aurinegros, lo equivalente a un año.



Vuelto, producto de lo hecho en los torneos más recientes, ha quedado rezagado por su intermitente nivel, uno de los problemas latentes de él.



Hace algunos días, el Potro Gutiérrez preguntó de forma irónica por Vuelto, antes de iniciar la pretemporada con la Máquina. “Pregunto por Vuelto, nadie me contesta nada, ya empezamos pretemporada, uno quiere saber qué va a pasar, aunque no tenga contrato firmado hacer presencia”.

LEA: Darixon Vuelto renovará contrato con Real España



“Es algo nuevo que he visto aquí, que un jugador no se presenta a pretemporada sin estar convocando a ningún lado, es atípico. No está bien, debería estar aquí, atento”, dijo el mexicano en esa ocasión.



Darixon es un jugador que a su corta edad ha disputado dos mundiales juveniles, en Chile 2015 y Corea del Sur 2017. Además, jugó para el Tenerife de España y Portland Timbers de la MLS de los Estados Unidos.