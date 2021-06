Darixon Vuelto reaparece en la pretemporada de Real España

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Darixon Vuelto reapareció en los entrenamientos de Real España tras el enojo de Raúl "Potro" Gutiérrez porque no sabía nada del futbolista y criticó su poca importancia al club.



Vuelto estaba ausente porque está sin contratoy Potro Gutiérrez dijo que el jugador debe mostrar importancia si quiere seguir con el equipo.



VEA: Potro por ausencia de Vuelto: "pregunto por él y nadie me contesta, no sé dónde esté"



Pero ese tema ya quedó en el pasado. Darixon ya se puso a las órdenes del mandamás y la renovación es un tema que está avanzando y podría concretarse en los próximos días.



La Máquina comenzó la pretemporada de cara al torneo Apertura el pasado 14 de junio. La misión es la misma: conseguir la copa, pero aún no se les da. Este nuevo inicio es una oportunidad para dar el batacazo.



Altas y bajas

Real España confirmó hasta el momento tres altas: Carlos Bernárdez, Ilce Barahona y la incorporación del preparador de arqueros Paulo Leeb (argentino).



Las bajas son: Mario Martínez y Allans Vargas. A ambos no les perdonaron vestir la camisa de Marathón Veteranos en un partido en el estadio Morazán. El "Zurdo" no fue renovado y Vargas se marchará a préstamo.

