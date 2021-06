Potro por ausencia de Vuelto: "pregunto por él y nadie me contesta, no sé dónde esté"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El director técnico de Real España, Raúl "Potro" Gutiérrez, inició este día con la pretemporada de la Máquina, pero todo el positivismo de cara al nuevo torneo se diluyó en enojo por la ausencia de algunos jugadores.



La ausencia de Mario Martínez, Allans Vargas, Luis "Buba" López, Jhow Benavídez están justificadas porque los dos primeros ya no forman parte del plantel y el resto está concentrados con la selección mayor.



Sin embargo, en conferencia de prensa, el "Potro" Gutiérrez se mostró sorprendido y molesto ante la ausencia de Darixon Vuelto en el inicio de pretemporada del conjunto catedrático.



Gutiérrez es consciente que Vuelto no tiene contrato y, por consecuencia, no tiene obligación de presentarse, el sentir del "Potro" es que el jugador debería mostrar más interés por ser parte del equipo.



"De Darixon no sé nada", comenzó de forma tajante en rueda de prensa, y continuó "pregunto por Vuelto y nadie me contesta, no sé si está en Honduras, no sé dónde esté", enfatizó.



"Ya empezamos la pretemporada y uno entendería que el jugador quiera saber que va a pasar, aunque no tenga contrato firmado hacer presencia, uno lo entendería de esa manera", finalizó.



La Máquina ya se prepara de cara al torneo Apertura que inicia el próximo 7 de agosto del corriente año.