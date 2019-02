Héctor Castellón es nombrado nuevo técnico del Vida de La Ceiba

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Vida anunció este domingo, a través de sus redes sociales, el nombramiento de Héctor Castellon como su nuevo estratega luego de la destitución de Raúl Martínez Sambulá.

Sambulá fue separado del conjunto cocotero luego de ser goleados 3-0 por el Real de Minas en el estadio Marcelo Tínoco en Danlí.

"Hoy platicando con Roberto Dip, qué es un tipazo Roberto, pues me pidió que le eche una mano. Hemos platicado y bueno, ojalá tengamos la capacidad de sacar este Vida adelante", dijo el profe Castellón al anunciarse su nombramiento como técnico del Vida.

Castellón tomará las riendas de un equipo que se encuentra en la octava posición en la tabla que acumula el puntaje entre Apertura-Clausura con 21 puntos, apenas dos unidades por encima de Juticalpa FC y Real de Minas, noveno y décimo, respectivamente.

Y, sumergido en serios problemas en la zona del descenso. Además, el Vida es uno de los fuertes candidatos para irse a segunda división, tomando en cuenta los últimos resultados que tienen en números rojos a los Cocoteros.

"Uno siempre anda buscando nuevos retos, tengo la fortuna de volver al Vida y espero que las cosas vayan bien", aseguró Castellón.

El profe Castellón debutaría el próximo domingo 24 de febrero ante el Platense en el Estadio Municipal del Puerto de La Ceiba.

"Estaré hasta dónde las finanzas me lo permitan"

Por su parte, el presidente del Vida, Roberto Dip, emitió un comunicado mediante las redes sociales del club, donde mostró su descontento con la afición ceibeña, a quienes él considera que le han dado la espalda al conjunto cocotero.

"Estaré hasta dónde las finanzas me lo permitan, pero este Vida está solo en La Ceiba. No tiene apoyo municipal ni de la gente. Una ciudad de 250,000 personas con un estadio de 20,000 y solo nos llegan a ver 1,500 y 2,500 cuando andamos bien. Más tarde que temprano este equipo va a irse perdiendo, Yo estaré hasta donde pueda, pero la gente debe entender que el Vida es de La Ceiba no de Roberto Dip", dijo el presidente en el comunicado.

Además aseguró que ya se había acordado con Sambulá que si los resultados no cuajaban en los últimos partidos, iba a ser el mismo técnico quien pondría su renuncia.

"Ya hablé con el Profesor Sambulá, y tal como habíamos acordado con el si los resultados no se daban en estos 3 últimos juegos el ponía su renuncia. Y me lo acaba de reiterar, su renuncia ha sido aceptada. Raul es un técnico muy capaz y es un caballero, merece nuestro respeto y consideración. Lamentablemente las cosas no le salieron, especialmente en este torneo", sentenció Dip.