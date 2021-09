Olimpia ya está en Surinam para jugar contra el Inter Moengotapoe﻿ en la Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva aventura inicia el próximo martes para el equipo de Pedro Troglio. El Inter Moengotapoe de Surinam se medirá a Olimpia por los octavos de final de la Liga Concacaf.



El viaje de más de 12 horas tiene al equipo hondureño ya instalado y listo para el torneo internacional.



“Fue un viaje complicado y largo, salimos a las 3:00 de la mañana de San Pedro Sula y llegamos a las 4:00 de la mañana del día siguiente acá, es un viaje largo y cansado, estamos llegando cansados, pero hoy llegamos descansados y vamos a entrenar”, dijo Pedro Troglio, entrenador de los Albos tras llegar a Surinam.



Sin embargo, el largo recorrido no será excusa a la hora del partido. "Pero cuando arranca el partido no hay excusas, vamos a buscar el resultado. No vamos a variar mucho en relación al equipo que jugó el sábado”.

Bajas y cifras

Olimpia no contará con José Mendoza, Jonathan Paz, Javier Portillo, Christian Altamirano y Lauro Chimilio; estos jugadores no viajaron.



El Inter Moengotapoe fue subcampeón del Campeonato de Clubes de la CFU (Unión Caribeña de Fútbol). Perdieron 3-0 en la final contra el Cavaly de Haití.



El juego ante el Olimpia será el martes 21 de septiembre a las 3:45 de la tarde en el estadio Franklin Essed de Paramaribo.