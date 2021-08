CF Montreal intentó frenar convocatoria de Quioto en eliminatorio ante Canadá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Gerardo Ramos, gerente de la Selección de Honduras, explicó que el equipo canadiense CF Montreal pidió que el delantero Romell Quioto no fuera tomado en cuenta para el primer duelo eliminatorio ante Canadá, el jueves 2 de septiembre, debido a una lesión muscular.



"Romell Quioto nunca se lesionó, no se rompió, se le debilitó el músculo y por eso se sacó del juego ante Qatar y no se puso contra México en la Copa Oro.



Sí tuvo un toque muscular y él se recuperó. Los médicos nuestros son muy profesionales y siempre se le dio seguimiento. El equipo (Montreal) quiso poner que estaba lesionado, que no lo convocáramos, pero ya no nos chupamos el dedo, podemos traer lesionados a los jugadores para revisarlos nosotros, ya que el reglamento lo permite y Romell va a estar", explicó Ramos este domingo cuando la Bicolor viajó de San Pedro Sula a Canadá.

VEA: Con Messi en la banca, el PSG enfrenta al Reims en la 4 jornada de la Ligue 1



Luego agregó: "Romell Quioto está bien, todo el mundo hace su fuerza. Esto es eliminatoria. Lo vimos ante Toronto con el Montreal y las reglas están claras, uno tiene que cumplirlas y no hacer favores y sencillamente jugar; Quioto está bien y va jugando", comentó Ramos.

Quieren juego limpio del árbitro

Otra las preocupaciones que existe es en cuanto al tema arbitral, pues se juega de visita en el país de donde es originario el presidente de Concacaf, pero en Fenafuth solo piden que se pite con justicia, como lo pide la FIFA.



"Esperamos que los árbitros hagan buen trabajo, que no vayamos a estar en problemas, y encarar este partido con el Fair Play que tanto promueve la FIFA y que se cumpla en todas las áreas", sentenció Ramos, gerente de la Selección Nacional.

ADEMÁS: Guadalajara logra dramático triunfo de 2-1 sobre Necaxa



"Ese tema de los árbitros, en el proceso pasado era intenso y ahora hay que ver que se juegue bien y la parte futbolístico. El tema del arbitraje pasa a segundo plano.



Vamos a enfrentar a la Selección del presidente de Concacaf (Víctor Montagliani) y esperamos que no tengamos ninguna incidencia sobre esto", mencionó Ramos.



Van a tomar todas las medidas en esta oportunidad para evitar contagios de covid-19 en la Copa Oro.



"Vamos a corregir los descuidos que tuvimos en la Copa Oro en Houston (donde hubo contagios masivos de Covid-19 en el plantel), ahora vamos a corregir esos detalles. Ya todos estamos vacunados, en aquella oportunidad había algunos que no estaban vacunados como Muma Fernández y Félix Crisanto que salieron positivos posterior a la vacuna", explicó el gerente de la Bicolor.





LE PUEDE INTERESAR: Real Madrid lidera LaLiga tras ganar al Betis con gol de Carvajal