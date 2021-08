Canadá elimina a Estados Unidos en 'semis' y jugará su primera final olímpica en Tokyo 2020

KASHIMA, JAPÓN.- Canadá dio la sorpresa en Tokyo 2020 eliminando a la tetracampeona olímpica Estados Unidos (1-0), con un gol de penal de Jessie Flemming (minuto 75), que le permite luchar por el oro tras dos bronces consecutivos.



"Nunca queremos perder contra Canadá. Creo que nunca había perdido contra Canadá. Todavía hay mucho por lo que competir, eso es lo que les dije a las chicas. No es el color que queríamos, pero aún hay una medalla en juego", dijo Megan Rapinoe, en declaraciones a NBC Sports, nada más concluir el choque que las condena a pelear por el bronce.

Ambas selecciones llegaban al partido de semifinales tras eliminar a dos favoritas al título, después de que Canadá ganara a Brasil en cuartos (0-0 y 4-3 en penales) y Estados Unidos hiciera lo mismo contra Holanda (2-2, 4-2 en penales).



El duelo que abrió las semifinales transcurrió sin apenas chances de gol para ninguno de los combinados, donde la primera mala noticia para Estados Unidos estuvo en la lesión de su arquera Alyssa Naeher, heroína ante las neerlandesas con tres penales atajados.



"Obviamente no es nuestro mejor juego, no es nuestro mejor torneo y tampoco lo tuvimos hoy. Cometimos demasiados errores", reconoció la que fuera Balón de Oro en 2019.

Adiós al oro

Ya en el segundo tiempo, con el marcador inamovible, se produjo la acción del penal, con Deane Rose yendo a presionar a Tierna Davidson, llegando a tocar la pelota antes que la defensora y recibiendo una falta que tuvo que revisarse en el VAR.

Tras la consulta en el video, la colegiada del encuentro señaló el punto fatídico y Jessie Fleming no falló, colocando la pelota cerca del palo izquierdo del arco protegido por la ingresada Adrianna Franch, que adivinó la intención de su rival pero no pudo llegar a atajar.



"Una de las mejores jugadoras que se ha puesto esta camiseta. Quién sabe, puede que no sean sus últimos Juegos Olímpicos, pero probablemente lo sean", dijo emocionada Megan Rapinoe cuando le preguntaron sobre el posible adiós de Carli Lloyd, que a punto estuvo de empatar el encuentro cuando envió un cabezazo al travesaño en el 86.



Canadá, que ganó el bronce en Río de Janeiro 2016 y Londres 2012, ya espera rival para el próximo viernes (02h00 GMT) en el Estadio Olímpico de Tokio, donde se disputará una final a la que Estados Unidos no llega por segundos Juegos consecutivos.

