Neisi Dajomes, primera mujer en ganar oro para Ecuador

TOKIO.- Neisi Dajomes se convirtió el domingo en la primera mujer de Ecuador en alzarse con el oro en unos Juegos Olímpicos tras imponerse en la final de la división de los 76 kilos de la halterofilia femenina.



Es el segundo oro ecuatoriano en Tokio. El primero lo alcanzó al inicio de la justa Richard Carapaz en el ciclismo de ruta. De paso es el tercer metal dorado del país andino en unos Juegos contando con el de Jefferson Pérez en marcha en Atlanta 1996.



“Me siento muy feliz y muy orgullosa", declaró Dajomes, de 23 años. "Soy la primera mujer en Ecuador en conseguir una medalla de oro”.



Dajomes levantó 118 kilogramos en la arrancada y 145 kilos en el envión para un total de 263,14 y superar a la estadounidense Kate Nye, cuya plata fue el mejor resultado de su país en la disciplina desde 2000. La mexicana Aremi Fuentes reclamó el bronce con un total de 245 kilos.







“En arranque ya había levantado el peso (antes)”, aseguró Dajomes, agregando que en envión "es la primera vez que levantaba 145 kilos. El régimen de entrenamiento me ha dado la fuerza para estar cómoda en todas mis competiciones, y eso es lo que puedes ver”.



Dajomes llama la atención porque siempre compite con una florida diadema en la cabeza.



“Llevo 12 años levantando pesas y siempre he tratado de hacerme notar de esta manera, de mostrarme con algo en la cabeza, con las uñas pintadas o con calcetines o zapatos de diferentes colores", dijo.



“El hecho de que sea una mujer de levantamiento de pesas no significa que no deba parecer una mujer", agregó.



Las únicas preseas de Estados Unidos en este deporte en este siglo fueron el oro de Tara Nott en 2000, en el debut de la competencia femenina en el programa olímpico, el bronce de Cheryl Haworth ese mismo año, y otro bronce de Sarah Robles en 2016.