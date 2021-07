Arnold Cruz no se raja: "Llegamos más fuertes que nunca, este es un partido único"

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.-Arnold Cruz, asistente de Fabián Coito, cree que hay condiciones para jugarle al mismo nivel a México y lograr el pase a las semifinales de esta Copa Oro.



Pese a todas las dificultades que Honduras ha tenido que pasar antes y durante la Copa Oro, Cruz, el técnico que dirigirá ante la ausencia por covid de Fabián Coito, cree que estas circunstancias han fortalecido al grupo previo al enfrentamiento con México en el State Farm de Phoenix, Arizona.

"Estamos bien, muy fuertes, hemos compartido el trabajo con Leo Pintos (preparador de arqueros) y Gastón Gonzalez (analista táctico) esperando la recuperación del profe (Fabián Coito) y Sebastián Urrutia, pero somos un grupo que nos apoyamos, este es un momento único, estamos conscientes y ojalá que mañana tengamos ese momento importante al enfrentar a un rival de esta categoría", explicó en su conferencia de prensa.



Cruz cree que este partido en relación al amistoso disputado en junio en Atlanta tras la Nations League es diferente porque "hoy es un torneo y Honduras-México tendrán esa rivalidad y lo encaramos como tal, será un juego muy intenso, estamos enterados de lo tiene México, tendremos intensidad y mucho orden, habrá momentos difíciles y debemos estar más unidos que nunca, ojalá tengamos ese nivel porque ellos intentarán jugar bien y tener esa categoría, nosotros mostrar personalidad porque este partido es único", detalló.

Cruz no quiso detallar cómo será la comunicación que tendrá con Fabián Coito durante el partido ya que será permitida por Concacaf debido a que el DT está fuera por una enfermedad y no por expulsión.



Arnold no da pie a alguna debilidad y asegura que en este momento "llegamos más fuertes que nunca, es un partido único, el jugador que está en el grupo tiene capacidad y si tiene una oportunidad debe aprovecharla, hemos asimilado bien lo que ha pasado con los contagios y las lesiones, ellos saben lo que significa este partido y será de alto nivel, tendremos esa seguridad porque hay condiciones", afirmó Cruz quien dice estar muy informado de cómo juega México.

Y cerró hablando del Tri, "es un equipo ordenado donde tiene gente desequilibrante y un goleador (Funes Mori) que apareció hace poco, estamos informados, enterados y hay confianza en nuestro jugador que tiene mucha inteligencia. El fútbol es de mucha pasión y a veces tildan al fútbol hondureño que tira muchas patadas, pero hemos aprendido en el tiempo lo que es intentar jugar bien, hay roce, pero no con mala intención y mañana vamos a tener esa personalidad ante un equipo élite y Honduras tiene ese aspecto importante que cuando intenta jugar es muy peligroso".

