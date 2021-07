Atleta olímpico y un empleado dan positivo en Tokio

TOKIO, JAPÓN.- Un atleta olímpico y un empleado vinculado a los Juegos Olímpicos de Tokio dieron positivo por covid-19 tras llegar a Japón, informaron el jueves los organizadores.



Las dos personas, que no fueron identificadas, formaron parte de seis nuevos casos — incluyendo cuatro empleados contratados dentro de la logística de los Juegos y que residen en Japón, según el comité organizador de Tokio 2020.



El atleta, que dio positivo el miércoles, empezó una cuarentena de 14 días. A ocho días de la ceremonia de apertura, el 23 de julio, no quedó claro si se perderá su competencia.



El empleado afectado aparece en la categoría de “personal vinculado a los juegos”, la cual incluye al Comité Olímpico Internacional, federaciones deportivas, delegaciones olímpicas, patrocinadores y empleados de la producción televisiva. Dio positivo el martes y también tendrá que cumplir una cuarentena de dos semanas.



Los seis casos elevan a 26 el total de infecciones de coronavirus entre los participantes y empleados de la cita de Tokio desde el 1 de julio, informaron los organizadores.



Las autoridades de Tokio reportaron el jueves un total de 1,308 nuevos casos de covid, la mayor cantidad en un día desde el 21 de enero. Fue el 26to día seguido en el que los casos excedieron la cantidad de la semana previa.



Los aplazados Juegos de Tokio se realizarán bajo un estado de emergencia, un año después de su fecha original.



Los registros de casos de coronavirus de los organizadores no incluyen a atletas y demás integrantes de las delegaciones que dieron positivo fuera de Japón.



El equipo de refugiados demoró su llegada tras un campamento de entrenamientos en atar debido a que un miembro no identificado de la delegación se contagió en un caso revelado el miércoles.



El COI dijo que esa persona había recibido una dosis de la vacuna, no presentaba síntomas y fue aisladas por las autoridades de Qatar.